Страны, которым инвесторы больше всего доверяют

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июня 2026, 9:52 Читати українською

Страны, которым инвесторы больше всего доверяют

Глобальные инвесторы переосмысливают, куда будет направляться капитал в течение следующего десятилетия. Согласно Индексу доверия к прямым иностранным инвестициям Kearney за 2026 год, Канада и Япония резко поднялись в рейтинге инвесторов, тогда как Китай опустился со второго на четвертое место с 2016 года, говорится в инфографике Visualcapitalist.

Глобальные инвесторы переосмысливают, куда будет направляться капитал в течение следующего десятилетия.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В то же время страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, становятся основными инвестиционными центрами, вкладывая миллиарды в инфраструктуру искусственного интеллекта, логистику и диверсификацию промышленности.

Visualcapitalist сравнивает лучшие мировые направления для инвестиций в 2016 и 2026 на основе опроса 507 руководителей высшего звена относительно того, куда они планируют инвестировать в течение следующих трех лет.

Как изменились глобальные инвестиционные рейтинги с 2016 года

Самым большим сдвигом в рейтинге стало падение Китая со второго на четвертое место за последнее десятилетие, в то время как Канада поднялась на второе, а Япония — на третье.

ОАЭ (№ 9) и Саудовская Аравия (№ 10) теперь занимают одно место рядом с такими инвестиционными гигантами, как Германия (№ 5) и Великобритания (№ 6).

В этом году Саудовская Аравия впервые вошла в мировую десятку лучших. Страны Персидского залива все чаще используют суверенный капитал и расходы на инфраструктуру, чтобы позиционировать себя как технологические и логистические центры.

Почему Канада обогнала Китай по уровню доверия инвесторов

Канада сейчас занимает второе место в мире по привлекательности иностранных инвестиций благодаря своим природным ресурсам, политической стабильности и растущим затратам на инфраструктуру искусственного интеллекта.

В первой половине 2025 года страна зафиксировала рекордные 297 объявлений о прямых иностранных инвестициях.

Мощность в сфере технологических инноваций также сыграла ключевую роль в доверии инвесторов, вероятно благодаря предложенному федеральным правительством бюджету в размере 926 миллионов долларов на суверенную инфраструктуру искусственного интеллекта.

геополитическая напряженность тяготила Китай как место для инвестиций. Однако в последнее время такие страны как Канада и Кения начали заключать новые торговые соглашения с Китаем на фоне изменений в мировом порядке.

Растущая инвестиционная привлекательность Ближнего Востока

Саудовская Аравия стремительно поднялась в рейтинге, попав в топ-25 в 2023 году, а затем достигнув 10-го места в 2026 году.

Поскольку страна стремится диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от доходов от нефти и газа, она планирует привлекать 100 миллиардов долларов ежегодно посредством прямых иностранных инвестиций до 2030 года.

Amazon Web Services (AWS) планирует потратить 5,3 миллиарда долларов на расширение инфраструктуры центров обработки данных в Саудовской Аравии к 2026 году. Между тем, Google Cloud сотрудничает с суверенным фондом королевства для создания центра искусственного интеллекта.

Читайте: Глобальное богатство обновило рекорд: где теперь хранят средства богачи

Аналогично ОАЭ привлекли значительные инвестиционные планы от Microsoft, Oracle и AWS.

Хотя конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, окажет негативное влияние на региональный экономический рост, будущие инвестиционные потоки могут зависеть от масштабов и продолжительности войны.

Новая география глобальных инвестиций

Поднимающиеся в рейтинге страны имеют схожую формулу: политическая стабильность, долгосрочные промышленные инвестиции, расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта и доступ к критически важным ресурсам и торговым сетям.

От Канады и Японии до Саудовской Аравии и ОАЭ, следующее десятилетие иностранных инвестиций может определяться не столько быстрым ростом, сколько тем, какие экономики могут предложить устойчивость, инфраструктуру и долгосрочное стратегическое преимущество.

Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфина».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами