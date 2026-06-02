Страны, которым инвесторы больше всего доверяют

Глобальные инвесторы переосмысливают, куда будет направляться капитал в течение следующего десятилетия. Согласно Индексу доверия к прямым иностранным инвестициям Kearney за 2026 год, Канада и Япония резко поднялись в рейтинге инвесторов, тогда как Китай опустился со второго на четвертое место с 2016 года, говорится в инфографике Visualcapitalist.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В то же время страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, становятся основными инвестиционными центрами, вкладывая миллиарды в инфраструктуру искусственного интеллекта, логистику и диверсификацию промышленности.

Visualcapitalist сравнивает лучшие мировые направления для инвестиций в 2016 и 2026 на основе опроса 507 руководителей высшего звена относительно того, куда они планируют инвестировать в течение следующих трех лет.

Как изменились глобальные инвестиционные рейтинги с 2016 года

Самым большим сдвигом в рейтинге стало падение Китая со второго на четвертое место за последнее десятилетие, в то время как Канада поднялась на второе, а Япония — на третье.

ОАЭ (№ 9) и Саудовская Аравия (№ 10) теперь занимают одно место рядом с такими инвестиционными гигантами, как Германия (№ 5) и Великобритания (№ 6).

В этом году Саудовская Аравия впервые вошла в мировую десятку лучших. Страны Персидского залива все чаще используют суверенный капитал и расходы на инфраструктуру, чтобы позиционировать себя как технологические и логистические центры.

Почему Канада обогнала Китай по уровню доверия инвесторов

Канада сейчас занимает второе место в мире по привлекательности иностранных инвестиций благодаря своим природным ресурсам, политической стабильности и растущим затратам на инфраструктуру искусственного интеллекта.

В первой половине 2025 года страна зафиксировала рекордные 297 объявлений о прямых иностранных инвестициях.

Мощность в сфере технологических инноваций также сыграла ключевую роль в доверии инвесторов, вероятно благодаря предложенному федеральным правительством бюджету в размере 926 миллионов долларов на суверенную инфраструктуру искусственного интеллекта.

геополитическая напряженность тяготила Китай как место для инвестиций. Однако в последнее время такие страны как Канада и Кения начали заключать новые торговые соглашения с Китаем на фоне изменений в мировом порядке.

Растущая инвестиционная привлекательность Ближнего Востока

Саудовская Аравия стремительно поднялась в рейтинге, попав в топ-25 в 2023 году, а затем достигнув 10-го места в 2026 году.

Поскольку страна стремится диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от доходов от нефти и газа, она планирует привлекать 100 миллиардов долларов ежегодно посредством прямых иностранных инвестиций до 2030 года.

Amazon Web Services (AWS) планирует потратить 5,3 миллиарда долларов на расширение инфраструктуры центров обработки данных в Саудовской Аравии к 2026 году. Между тем, Google Cloud сотрудничает с суверенным фондом королевства для создания центра искусственного интеллекта.

Читайте: Глобальное богатство обновило рекорд: где теперь хранят средства богачи

Аналогично ОАЭ привлекли значительные инвестиционные планы от Microsoft, Oracle и AWS.

Хотя конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, окажет негативное влияние на региональный экономический рост, будущие инвестиционные потоки могут зависеть от масштабов и продолжительности войны.

Новая география глобальных инвестиций

Поднимающиеся в рейтинге страны имеют схожую формулу: политическая стабильность, долгосрочные промышленные инвестиции, расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта и доступ к критически важным ресурсам и торговым сетям.

От Канады и Японии до Саудовской Аравии и ОАЭ, следующее десятилетие иностранных инвестиций может определяться не столько быстрым ростом, сколько тем, какие экономики могут предложить устойчивость, инфраструктуру и долгосрочное стратегическое преимущество.