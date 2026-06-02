2 июня 2026

ОВГЗ установили новый рекорд: физлица увеличили вложения более чем наполовину

В мае 2026 года объем вложений юридических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) был на 15,8% больше, чем в мае 2025 года, а вложения физических лиц — более чем на 56,4% выше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день граждане Украины инвестировали в государственные ценные бумаги более 148,5 млрд грн — это исторический максимум, тогда как юридические лица содержат более 220,9 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Сколько заработали на аукционах

В мае Минфин провел 10 аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых в государственный бюджет привлечено более 12,38 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность по размещенным облигациям составила 15,74% годовых в гривне и 3,05% — в долларах США.

Также в мае Минфин провел аукцион по обмену (switch-аукцион) ОВГЗ. Спрос со стороны участников рынка составил 4,15 млрд гривен. Инвесторам предложили обменять облигации со сроком погашения 10 июня 2026 на новые — с погашением 14 июня 2028 (срок обращения — 754 дня).

В результате этой операции облигации с более коротким сроком погашения были аннулированы, что способствовало уменьшению долговой нагрузки на государственный бюджет в текущем году.

У кого наибольшая доля

По состоянию на 1 июня 2026 года в обращении находятся государственные облигации более чем на 2 трлн гривен. Наибольшую долю портфеля удерживают коммерческие банки — 46,26%, далее — Национальный банк Украины — 33,09%.

Доли других инвесторов распределяются так: юридические лица — 11,12%, физические лица — 7,47%, страховые компании — 1,23%, нерезиденты — 0,81%, территориальные общины — 0,03%.

Напомним

В прошлом месяце по результатам аукционов по размещению ОВГЗ в государственный бюджет было привлечено более 17,3 млрд грн, тогда как в 2025 году около 570 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения общий объем средств, привлеченных из-за внутренних заимствований, превысил 2,2 трлн гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
