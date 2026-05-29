29 мая 2026, 14:01

ВС поддержал драконовские штрафы за оформление работников ФЛПами

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял важное промежуточное решение по делу между физическим лицом-предпринимателем и контролирующими органами по штрафу за якобы неоформленные трудовые отношения. Речь идет о деле № 280/10418/24, в котором предпринимателю насчитали 240 тыс. грн штрафа за допуск работника к работе без трудового договора. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Этот кейс может иметь значение для бизнеса, поскольку касается распространенной модели сотрудничества между двумя ФЛП. Верховный Суд не только оценил полномочия Гоструда и налоговой службы, но и особо напомнил о приоритете норм закона над подзаконными актами правительства.

Суть спора

Во время фактической проверки интернет-магазина, проводимой ГУ ГНС в Киеве, налоговики установили, что расчетные операции осуществляло лицо, которое назвало себя консультантом. В пояснениях она отметила, что работает пять дней в неделю, соблюдает правила внутреннего распорядка и проходила инструктаж по охране труда.

Предприниматель настаивала, что это лицо также зарегистрировано как ФЛП и работает на основании договора о сотрудничестве. По ее словам, стороны объединили усилия по организации работы торговой точки. Однако Гоструда, получив материалы проверки от налоговой, пришла к выводу о скрытых трудовых отношениях и наложила штраф.

Суд первой инстанции принял сторону предпринимателя и отменил штраф, указав, что решение Гоструда было недостаточно обоснованным и не учитывало объяснения сторон и договор о сотрудничестве.

Апелляционный суд также поддержал истицу, отметив, что акт фактической проверки налоговой не может считаться надлежащим доказательством Гоструда. Суд указал, что полномочия по штрафам на основании проверок других органов должны быть отдельно урегулированы подзаконными актами.

Позиция Верховного суда

Кассационный административный суд Верховного Суда упразднил решение апелляции и направил дело на новое рассмотрение.

ВС подчеркнул, что согласно статье 259 КЗоТ налоговые органы имеют право контролировать соблюдение трудового законодательства при проверке выполнения налоговых норм. Суд также подтвердил, что акт фактической проверки ГНС является надлежащим и допустимым доказательством по делам о нарушении трудового законодательства.

Отдельно Верховный Суд указал на принцип приоритета закона над подзаконными актами. Судьи подчеркнули, что даже при отсутствии отдельного правительственного порядка полномочия, прямо предусмотренные законом, остаются в силе. В частности, статья 265 КЗоТ позволяет налагать штрафы за нарушение трудового законодательства.

Сотрудничество между ФЛП или скрытое трудоустройство

Верховный Суд также отметил, что апелляционная инстанция недостаточно исследовала характер отношений между сторонами.

Суд обратил внимание, что договоры субаренды и комиссии заключались только одним ФЛП, в то время как другой предприниматель фактически выполнял функции продавца по определенному графику работы. Кроме того, договор о сотрудничестве не содержал четкого распределения самостоятельных функций между сторонами.

По мнению ВС, само наличие договора между двумя ФЛП не исключает возможности существования фактических трудовых отношений. Для оценки важны конкретные обстоятельства:

  • график работы,
  • подчинение внутренним правилам,
  • характер выполняемых функций,
  • реальная организация хозяйственной деятельности

Суд подчеркнул, что апелляция должна повторно исследовать все доказательства и установить, речь шла о реальном сотрудничестве независимых предпринимателей или о скрытом трудоустройстве через модель ФЛП.

Решение Верховного Суда демонстрирует тенденцию к усилению контроля над оформлением трудовых отношений и проверки фактического содержания сотрудничества между субъектами хозяйствования.

Роман Мирончук
Комментарии - 4

propodail
29 мая 2026, 14:09
Дуже добре
Loginnnnn
29 мая 2026, 14:59
Короче сам себе на статью наговорил, теперь за свою глупость заплатит штраф еще и тонну судебных издержек
Унилий Бетменцев
29 мая 2026, 15:04
Стандартно — законодавча влада накрутила сотні законів, актів, указів, які суперечать один одному і сама не може пояснити різницю між найманим працівником, підприємцем, підпиємцем з найманими працівниками та співпрацю між підприємцями.
BigBend
29 мая 2026, 15:23
Вирішувати чи є людина працівником, чи просто виконує певні послуги за гроші, може лише ця людина і той, хто їй платить. Все інше — шизофренія.
