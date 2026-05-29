29 мая 2026, 9:34

Польский гигант Orlen планирует расширить присутствие в Украине и ведет переговоры с Укрнафтой

Польская топливно-энергетическая группа Orlen выразила заинтересованность в масштабировании своей деятельности на украинском рынке и уже начала переговоры о возможном участии в Укрнафте. Об этом на пресс-конференции в четверг, 28 мая, заявил новый председатель правления Orlen Иренеуш Фонфара, сообщает польское издание Bankier.

Руководитель польского концерна подчеркнул, что украинский рынок является стратегически важным для группы. В частности, это касается Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ Orlen Lietuva в Литве), который реализует в Украине почти 18% своей продукции.

«Мы верим, что война закончится, и победной стороной будет Украина. Мы хотели бы приобщиться к этому рынку сильнее, чем сейчас. Сейчас мы являемся одним из главных партнеров, поставляющих горючее в Украину, и стремимся к укреплению этих позиций», — подчеркнул Фонфара.

Миллионные поставки и возобновление экспорта газа

В целом, Orlen поставляет в Украину около 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год. Кроме светлых нефтепродуктов (бензина и дизеля), польская компания активно работает в газовом сегменте — начиная с лета прошлого года концерн продавал украинским партнерам примерно по одному танкеру сжиженного газа ежемесячно.

Из-за сезонных погодных условий снабжение голубым топливом временно приостанавливали, однако в Orlen рассчитывают возобновить работу уже в начале лета.

«Надеемся, что с июня мы начнем помогать нашим партнерам заполнять подземные хранилища газа», — отметил глава компании.

Переговоры с Укрнафтой

Детали возможного партнерства с Укрнафтой пока находятся в стадии обсуждения. По словам Фонфари, Orlen выступает одним из потенциальных международных партнеров.

«Мы начали дискуссию о возможности нашего привлечения в Укрнафту и сейчас находимся в процессе как один из партнеров. Каким именно будет это участие и состоится ли оно вообще — вопрос дальнейших переговоров с украинской стороной», — добавил он.

Экспансия на рынок Северной Америки

Параллельно с этим польский концерн готовит расширение своего присутствия за океаном. Orlen анализирует энергетический рынок Канады, где строится новый СПГ-терминал на Восточном побережье, а также следит за изменениями в США. Для реализации этих планов компания находится в активном поиске топ-менеджера с глубоким опытом работы на североамериканском рынке сжиженного газа.

«Минфин» писал, что в 2025 году группа Нафтогаз и польская компания Orlen заключили новое соглашение, в рамках которого планировалось обеспечение поставки дополнительных 140 миллионов кубометров сжиженного природного газа из США в Украину.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
