Главное за четверг: 90 млрд евро для Украины, увеличение госбюджета и как сохранить свои деньги
Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите для Украины на сумму до €90 млрд
28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите для Украины на сумму до 90 млрд евро. За соответствующий законопроект № 0376 проголосовали 298 народных депутатов.
Рада поддержала увеличение госбюджета на 1,56 триллиона гривен
В четверг, 28 мая, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15224, предусматривающий увеличение Государственного бюджета Украины в 2026 году на общую сумму 1,56 триллиона гривен.
Нужно ли Украине возвращать 90 млрд евро кредита ЕС: Министр объяснил условия
Украина будет возвращать средства только в том случае, если Россия выплатит репарации. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, объясняя условия соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд у Верховной Рады 28 мая.
Курс доллара, евро и цена золота в июне: как сохранить свои деньги, когда мир трясет
Похоже, геополитика и всеобщая неопределенность будут определяющими факторами для мировых рынков — по крайней мере, весь 2026 год. Майская встреча лидеров США и Китая, переговоры США и Ирана, а также намеки лидеров многих стран на скорейшее завершение войны РФ против Украины пока не вылились в ощутимые результаты. И этот факт станет главным для мировой экономики при формировании ценовых трендов в июне 2026 г. на фондовом, сырьевом и валютном рынках.
