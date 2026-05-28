«Тупые» телефоны — умный бизнес: как предприниматель продает зуммерам ретротехнику

Молодежь стала все больше увлекаться ретротехникой — особенно в эпоху ИИ. И 28-летний предприниматель из Нью-Йорка решил заработать на этом. Более того, Лондон Джексон построил успешный бизнес. Как ему это удалось — он рассказал в интервью Business Insider.

Слово «аналоговый» сегодня часто используют не буквально, а как общий термин для техники, которая кажется более медленной и «спокойной» современных гаджетов. Цифровые «мыльницы», CD-плееры или проволочные наушники все это теперь воспринимается как часть «аналоговой» культуры.

По словам Джексона, современные технологии сейчас выглядят одинаково, поэтому вонры стали скучными.

«Я называю это „тупая техника“», — говорит 28-летний Джексон из Нью-Йорка. Именно вокруг этой идеи он построил бизнес, основавшийся в 2024 году после нескольких лет работы музыкантом.

Сначала его компания Kickback продавала кассеты, потом проигрыватель пластинок за $500, а впоследствии выпустила портативный CD-плеер за $99. Бизнес Kickback совмещает переосмысленную ретротехнику и восстановленные гаджеты. Для refurbish-направления компания сотрудничает с сетью реселлеров и получает до 40% комиссии.

В конце прошлого года Джексон представил лимитированную серию восстановленных Motorola Razr — культовых телефонов 2000-х годов. Все 100 устройств были раскуплены за считанные минуты. Так же быстро кончились и MP3-плееры.

Недавно Kickback также выпустил линейку цифровых камер в стиле 2000 за $70 в сотрудничестве с Brent Faiyaz. По словам Джексона, эти продукты — не только способ «отключиться» от постоянного онлайна, но и элемент стиля.

Ностальгия приносит прибыль

В 2025 году Kickback заработал более $750 тысяч выручки и продал более 7 тысяч товаров. Валовая прибыль компании составила около $460 тысяч.

Ностальгия начала 2000-х стала основой как дизайна продуктов, так и маркетинга бренда. Компания делает ставку на возвращение в «офлайн-мир» — эпохи без бесконечных сообщений и постоянного присутствия в сети.

«Это позволяет нам рассказывать историю о том неуловимом более простом времени», — говорит Джексон.

В то же время он признает, что не уверен, действительно ли этот период был проще.

«Я тогда был еще ребёнком. Но когда думаю о времени без постоянных уведомлений и ожиданий, что ты всегда онлайн, это звучит как отпуск. Для меня это уже роскошь», — добавил он.

Продвижение в соцсетях

Парадоксально, но ключевой частью продвижения Kickback остаются соцсети. Сам Джексон активно ведет Instagram и TikTok, где одновременно рассказывает о дизайне бренда и продвигает продукты компании.

Несмотря на успех, бизнес по продаже физических товаров напрямую потребителям не стал легкой «золотой жилой».

«Бывали месяцы, когда приходилось влезать в собственные сбережения», — признается Джексон.

В 2025 году Kickback привлек около $300 тысяч венчурного финансирования. В настоящее время предприниматель планирует расширять команду. В настоящее время компания работает с фабриками-подрядчиками, дизайнером из Копенгагена и сетью специалистов по восстановлению техники. В апреле Kickback нанял операционного директора.

По словам Джексона, культурный тренд на проведение «меньше времени в смартфоне» стал большим плюсом для бизнеса компании.