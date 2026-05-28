Укрпочта выпустила новую почтовую марку «К 250-летию независимости США. FREEDOM 250» с графическим изображением числа 250, которое как бы окутывают флаги США и Украины. Церемонии специального погашения нового выпуска одновременно прошли в Киеве, Вашингтоне и Бостоне. Об этом говорится в сообщении компании.
Укрпочта представила новую марку к 250-летию независимости США (фото)
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Новый почтовый выпуск посвящен не только 250-летию независимости США, но и самой идее свободы — ценности, объединяющей государства и народы.
Автор дизайна почтовой марки «К 250-летию независимости США. FREEDOM 250» и конверт «Первый день» — украинский художник Никита Титов.
В основу почтового дизайна легли два символа свободы — простреленное знамя Украины как знак борьбы и стойкости и факел Статуи Свободы — один из самых известных символов американской демократии.
Тираж почтовой марки составляет 80 000 экземпляров, конверта — 15 000. Номинал — А.
Где купить
Купить почтовый выпуск «К 250-летию независимости США. FREEDOM 250» можно в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн в Укрпочте.Маркет .
Комментарии