Государственный Ощадбанк объявил об очередном автоматическом продлении срока действия своих платежных карт. В этот раз действие карточек, срок действия которых истек, пролонгировано до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ощадбанк продлил срок действия платежных карт, но не для всех: важные исключения
Это решение традиционно касается всех платежных карт, срок действия которых завершился начиная с февраля 2022 года.
Кто не подпадает под автоматическое продление?
Автоматическое продление не состоится для карт:
- по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или не использовались;
- с нулевым или отрицательным остатком на счете.
«Если ваша карта уже перевыпущена, получить ее можно в отделении Ощадбанка в удобное для вас время», — говорится в сообщении банка.
Напомним
«Минфин» писал, что Ощадбанк одержал первую важную юридическую победу в резонансном деле о защите своей деловой репутации на европейском уровне. Коммерческий суд города Вены (Австрия) полностью удовлетворил заявление финучреждения об обеспечении иска в отношении бывшего народного депутата Борислава Березы. Заявление было подано по официально зарегистрированному месту постоянного жительства ответчика в австрийской столице.
