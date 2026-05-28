9 млрд грн — на новое оружие: правительство перераспределило средства на нужды обороны

Дополнительные 10,8 млрд грн правительство направляет на закупку и производство вооружения. Денежные средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко 28 мая.

На что направят средства

По ее словам, 9 млрд грн пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники. Еще почти 2 млрд грн — на развитие украинского ОПК: масштабирование производства и быстрое внедрение технологий с поля боя.

«Эти средства накопились благодаря налогу на доходы физических лиц, а также лицензионному сбору от игорного бизнеса и лотерей. Все внутренние ресурсы направляем на поддержку Сил обороны», — написала она.

Свириденко написала, что украинские военные и оружейники вместе совершают настоящую технологическую революцию, которую признают и союзники, и враг. Правительство делает все возможное, чтобы поддерживать эти изменения и помогать оперативно масштабировать новые технологии.