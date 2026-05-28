Рада поддержала увеличение госбюджета на 1,56 триллиона гривен

В четверг, 28 мая, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15224 , предусматривающий увеличение Государственного бюджета Украины в 2026 году на общую сумму 1,56 триллиона гривен.

За соответствующее решение проголосовало 240 народных депутатов.

Подробности

Правительственным законопроектом предлагается увеличить расходы на:

сектор нацбезопасности и обороны на 1,56 трлн грн,

резервный фонд государственного бюджета — на 40 млрд грн,

предусмотреть 40 млрд. грн. на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Кроме того, предлагается урегулировать особенности отнесения в бюджет в 2026 году финансовой помощи ЕС, а также определить целевую направленность военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования на денежное довольствие военнослужащих ВСУ, закупку и обновление вооружения.

Часть «военного» НДФЛ предлагается направлять на выплату вознаграждения за уничтоженные БПЛА государства-агрессора.

Напомним

«Минфин» писал, что 8 мая Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны.

Как изменится дефицит бюджета

Благодаря значительному объему внешней поддержки в форме грантов дефицит государственного бюджета уменьшится на 651,5 млрд грн — с 18,5% до 12,1% ВВП (сокращение на 6,4%).

Что меняется в расходах

Оборона и безопасность

Ключевое изменение — существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Рост составит 1,56 трлн гривен (общий ресурс на оборону и безопасность с учетом проекта изменений будет составлять 4,367 трлн грн):

+1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (это деньги, которые Украина получит по ссуде ЕС в этом году на оборонные нужды. Отражаются в новой отдельной программе по специальному фонду),

+152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (это преимущественно денежное довольствие),

+14,58 млрд грн — на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны (программа Минфина, из которой они закрывают первоочередные потребности),

+3,15 млрд грн на развитие ОПК (средства специального фонда за счет увеличения поступлений от «военного НДФЛ»),

+2,13 млрд грн для Госспецтранспорта (под Минобороны),

+9,91 млрд грн для Нацгвардии (здесь денежное довольствие и оружие вместе),

+6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (также),

+4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны),

+2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное довольствие),

+1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное довольствие и оружие),

+ 7,8 млн грн для СВР.

В законопроекте также отражены два важных новшества:

Предусматривается зачисление военного сбора с 01.07.2026 в специальный фонд госбюджета и направление его на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

По предложению Минобороны, поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования, после введения, будут направляться на закупку и модернизацию вооружения, развитие оборонно-промышленного комплекса, внедрение новых технологий и денежное обеспечение военных.

Устойчивость регионов на зиму 2026/27

Отдельной новой бюджетной программой будет предусматриваться 40 млрд. грн. на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Главная цель — защитить людей от последствий возможных атак на энергетическую инфраструктуру, обеспечить прохождение осенне-зимнего сезона 2026/27 года и бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Средства будут направляться на:

инженерно-техническая защита объектов критической инфраструктуры

распределение тепловой генерации (блочно-модульные котельные)

распределение генерации электрической энергии (когенерационные установки)

резервные источники питания для объектов тепло- и водоснабжения

Резервный фонд

В Резервный фонд государственного бюджета будет дополнительно направляться 40 млрд гривен. Эти средства предназначены для финансирования непредвиденных мер в условиях военного положения — в частности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ.

3 декабря 2025 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в общей сложности поддержали 257 народных депутатов. На оборону и безопасность заложили 2 трлн. 806,2 млрд грн (27,2% ВВП).