Рада поддержала увеличение госбюджета на 1,56 триллиона гривен

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 мая 2026, 12:51 Читати українською

Рада поддержала увеличение госбюджета на 1,56 триллиона гривен

В четверг, 28 мая, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15224, предусматривающий увеличение Государственного бюджета Украины в 2026 году на общую сумму 1,56 триллиона гривен.

Рада поддержала увеличение госбюджета на 1,56 триллиона гривен

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

За соответствующее решение проголосовало 240 народных депутатов.

Подробности

Правительственным законопроектом предлагается увеличить расходы на:

  • сектор нацбезопасности и обороны на 1,56 трлн грн,
  • резервный фонд государственного бюджета — на 40 млрд грн,
  • предусмотреть 40 млрд. грн. на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Кроме того, предлагается урегулировать особенности отнесения в бюджет в 2026 году финансовой помощи ЕС, а также определить целевую направленность военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования на денежное довольствие военнослужащих ВСУ, закупку и обновление вооружения.

Часть «военного» НДФЛ предлагается направлять на выплату вознаграждения за уничтоженные БПЛА государства-агрессора.

Читайте также: Рада ратифицировала соглашение с ЕС о ссуде для Украины на сумму до €90 млрд

Напомним

«Минфин» писал, что 8 мая Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны.

Как изменится дефицит бюджета

Благодаря значительному объему внешней поддержки в форме грантов дефицит государственного бюджета уменьшится на 651,5 млрд грн — с 18,5% до 12,1% ВВП (сокращение на 6,4%).

Что меняется в расходах

  • Оборона и безопасность

Ключевое изменение — существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Рост составит 1,56 трлн гривен (общий ресурс на оборону и безопасность с учетом проекта изменений будет составлять 4,367 трлн грн):

  • +1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (это деньги, которые Украина получит по ссуде ЕС в этом году на оборонные нужды. Отражаются в новой отдельной программе по специальному фонду),
  • +152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (это преимущественно денежное довольствие),
  • +14,58 млрд грн — на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны (программа Минфина, из которой они закрывают первоочередные потребности),
  • +3,15 млрд грн на развитие ОПК (средства специального фонда за счет увеличения поступлений от «военного НДФЛ»),
  • +2,13 млрд грн для Госспецтранспорта (под Минобороны),
  • +9,91 млрд грн для Нацгвардии (здесь денежное довольствие и оружие вместе),
  • +6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (также),
  • +4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны),
  • +2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное довольствие),
  • +1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное довольствие и оружие),
  • + 7,8 млн грн для СВР.

В законопроекте также отражены два важных новшества:

Предусматривается зачисление военного сбора с 01.07.2026 в специальный фонд госбюджета и направление его на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

По предложению Минобороны, поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования, после введения, будут направляться на закупку и модернизацию вооружения, развитие оборонно-промышленного комплекса, внедрение новых технологий и денежное обеспечение военных.

  • Устойчивость регионов на зиму 2026/27

Отдельной новой бюджетной программой будет предусматриваться 40 млрд. грн. на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Главная цель — защитить людей от последствий возможных атак на энергетическую инфраструктуру, обеспечить прохождение осенне-зимнего сезона 2026/27 года и бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Средства будут направляться на:

  • инженерно-техническая защита объектов критической инфраструктуры
  • распределение тепловой генерации (блочно-модульные котельные)
  • распределение генерации электрической энергии (когенерационные установки)
  • резервные источники питания для объектов тепло- и водоснабжения

Резервный фонд

В Резервный фонд государственного бюджета будет дополнительно направляться 40 млрд гривен. Эти средства предназначены для финансирования непредвиденных мер в условиях военного положения — в частности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ.

3 декабря 2025 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в общей сложности поддержали 257 народных депутатов. На оборону и безопасность заложили 2 трлн. 806,2 млрд грн (27,2% ВВП).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
28 мая 2026, 13:27
#
Де новина про Онліфанс?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами