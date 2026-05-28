28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите для Украины на сумму до 90 млрд евро . За соответствующий законопроект № 0376 проголосовали 298 народных депутатов.

Что это значит

Документ позволяет привлечь финансовую помощь от ЕС в 2026—2027 годах. Средства будут направлены на покрытие дефицита госбюджета, макроэкономическую стабильность и усиление оборонно-промышленного потенциала.

Основную сумму займа планируется погашать за счет репараций от рф, а проценты будет покрывать бюджет ЕС.

Напомним

Как писал «Минфин», утром 28 мая Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект № 0376 о ратификации соглашения с ЕС по займам в поддержку Украины.

В четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan объемом до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:

16,7 млрд евро будет направлено на бюджетную поддержку;

28,3 млрд евро — на оборонные нужды.

Первый транш планируется привлечь уже в ближайший месяц.