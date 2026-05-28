Эксперт подсчитал, сколько сегодня зарабатывают сети АЗС по продаже бензина и дизельного топлива с каждого литра. Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Эксперт рассказал, сколько сети АЗС зарабатывают на каждом литре
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какая конечная цена на топливо
Наибольшую долю в структуре конечной цены на топливо занимает стоимость импортных нефтепродуктов — около 50%.
На сегодняшний день Украина вынуждено импортирует все топливо из-за остановки Кременчугского НПЗ, говорит директор «Консалтинговой компании А-95» Сергей Куюн.
Значительную долю составляют налоги — акциз и НДС. В структуре цены дизельного горючего они составляют 35%, бензина — 40%. Еще определенный процент составляют затраты на логистику, оплату труда
Доля прибыли для большинства сетей АЗС составляет около 5−7% или 3−5 гривен на литре, говорит эксперт.
Три группы сетей АЗС
На рынке выделяют три группы сетей АЗС: премиумсегмент, средний ценовой диапазон и дискаунтеры.
К премиумсегменту Сергей Куюн относит бренды SOCAR, OKKO и WOG, в среднем AMIC, UPG и сеть KLO.
Также к среднему сегменту относится сеть государственной «Укрнафты», которая по решению правительства продает горючее с минимальной маржой, чтобы выступать как ценовой регулятор рынка.
К дискаунтерам относятся сети, например, «БРСМ-Нефть», Avantage 7, Marchal. «Эти три сети имеют около 800 станций, это 15% рынка», — говорит Куюн.
Напомним
Как писал Минфин, в среду, 27 мая, цены на украинских автозаправочных станциях демонстрируют колебания. Бензины А-95 премиум и А-95 подорожали, а А-92, дизельное топливо и автогаз подешевели.
Комментарии