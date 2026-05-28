28 мая 2026, 11:55 Читати українською

Цены на нефть резко выросли после обмена ударами между США и Ираном

В четверг, 28 мая, эти цены подскочили более чем на 2% после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударе по американской авиабазе в ответ на атаку США в районе портового города Бендер-Аббас. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

По состоянию на 10:01 фьючерсы на нефть Brent подорожали на $2,34 (+2,48%) до $96,63 за баррель. Более активный августовский контракт вырос на $2,24 (2,43%) до $94,49 за баррель. Июльский контракт завершает торги в пятницу.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила $2,26 (2,55%), и торговалась на уровне $90,94 за баррель.

Накануне оба эталонных сорта нефти потеряли более 5% и опустились до самых низких уровней за месяц на фоне надежд на соглашение между США и Ираном, которое могло бы положить конец войне и возобновить судоходство через Ормузский пролив.

Читайте также: Что будет с ценами на нефть в ближайший год: аналитики оценили последствия войны с Ираном

Обмен ударами

По данным агентства Tasnim, Корпус стражей исламской революции заявил, что в четверг нанес удар по американской авиабазе после того, как США утром атаковали район вблизи аэропорта Бендер-Аббаса.

Иран также предупредил, что в случае повторения агрессии ответ будет более решительным.

Как сообщил Reuters американский чиновник, военные США нанесли новые удары по Ирану, атаковав военный объект, который, по оценкам Вашингтона, представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

«Рост цен на нефть демонстрирует хрупкость нынешней ситуации между США и Ираном», — заявил руководитель по развитию бизнеса XS.com Саймон-Питер Масабни.

По его словам, несмотря на надежду рынка на завершение конфликта, усиливающиеся стычки между сторонами и очевидное раздражение президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что противостояние может затянуться. Поэтому Ормузский пролив, вероятно, будет оставаться закрытым.

Между тем, в США запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 2,8 млн баррелей. Это стало шестой подряд неделей понижения, свидетельствуют данные Американского института нефти.

Роман Мирончук
