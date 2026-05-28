Европейский авторынок ожил: какие авто показали рекордный прирост среди сегментов

По данным АСЕА, в апреле 2026 г. рынок новых легковых автомобилей в ЕС вырос в годовом исчислении на 5,1% — до 972,3 тыс. ед., сообщает Укравтопром.

Какой сегмент вырос больше всего

Наибольший прирост (37,7%) продемонстрировал сегмент электромобилей.

Регистрация новых автомобилей в Евросоюзе по источнику питания:

Гибриды (HEV) — 359 056 ед. (+12%);

Бензиновые авто — 218485 ед. (-16,3%);

Электромобили (BEV) — 200117 ед. (+37,7%);

Плагин-гибриды — 95565 ед. (+16,4%);

Дизельные — 73 982 ед. (-17,1%);

Другие — 25110 ед. (-7,5%).

Всего с начала 2026 года в ЕС было зарегистрировано почти 3,8 млн новых легковых автомобилей, что на 4,2% больше, чем в прошлом.