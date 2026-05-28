28 мая 2026, 9:02

Европейский авторынок ожил: какие авто показали рекордный прирост среди сегментов

По данным АСЕА, в апреле 2026 г. рынок новых легковых автомобилей в ЕС вырос в годовом исчислении на 5,1% — до 972,3 тыс. ед., сообщает Укравтопром.

Какой сегмент вырос больше всего

Наибольший прирост (37,7%) продемонстрировал сегмент электромобилей.

Регистрация новых автомобилей в Евросоюзе по источнику питания:

  • Гибриды (HEV) — 359 056 ед. (+12%);
  • Бензиновые авто — 218485 ед. (-16,3%);
  • Электромобили (BEV) — 200117 ед. (+37,7%);
  • Плагин-гибриды — 95565 ед. (+16,4%);
  • Дизельные — 73 982 ед. (-17,1%);
  • Другие — 25110 ед. (-7,5%).

Всего с начала 2026 года в ЕС было зарегистрировано почти 3,8 млн новых легковых автомобилей, что на 4,2% больше, чем в прошлом.

Роман Мирончук
neverice
28 мая 2026, 9:54
Новина чудово корелює з постійними скаргами на «низький попит на EV». Чисті електрички вже зайняли 20% ринку. І продовжують рости швидше за всі інші сегменти. Навіть якщо віднести гібриди до бензинових авто.
Я Саня
28 мая 2026, 10:34
ЕМ це про трішки заморочитися, власник дирчиків особливо не хочуть думати, їм потрібно сів, поїхав, заправив, поїхав. А планування маршрутів, пошук зарядних і т.д. викликає у них стрес. Відповідно те що викликає стрес перетворюється у «ЕМ лайно» і повторюванням одних і тих же фраз із методичок з 2000х де ЕМ справді були незрозумілим і невигідним. Нафтобарони саме для таких йолопів продовжують випускати замовні статті з одними і тими ж мантрами про те як все погано в ЕМ, а вони і раді слухати. І роблять це для того щоб максимально продовжити еру халявки з нафтою, щоб качати і продавати. Бо коли з ДВЗ пересядуть на ЕМ, халявка закінчиться. Звісно попит деякий ще буде, але 80% попиту на бензу впаде. Тому і виходять замовні статті вже скільки років з одним і тим же змістом в стилі «низький попит на EV». А люди все більше і більше переконуються у тому, що ЕМ це для них краще. Єдина проблема що це не краще для нафтобаронів і самих же виробників авто, бо тоді на сервісі не заробиш стільки скільки заробляли на ДВЗ.
