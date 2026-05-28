Где в Украине больше всего коррупции: названы самые уязвимые сферы

Наиболее уязвимыми коррупцией остаются сферы, связанные с верховенством права и управлением государственными ресурсами. В то же время в социальных отраслях — здравоохранении и образовании — уровень коррупции постепенно снижается. Об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению и противодействию коррупции Дмитрий Калмыков, передает Укринформ.

Где больше всего коррупции

«Есть некоторые сферы государственного управления, набравшие наибольшие баллы с точки зрения поражения коррупцией. Во-первых, это группа сфер, обеспечивающих так называемое верховенство права. Это все, что касается судоустройства, статуса судей, деятельности прокуратуры, правоохранительных органов и адвокатуры», — отметил он.

Далее следуют группы, связанные с основным накоплением публичных финансов, а также крупные сферы, в которых происходит распределение этих основных финансов: строительство, восстановление, энергетика, оборона, публичные закупки.

В число довольно сильно пораженных коррупцией попали три сферы, связанные с использованием ограниченного общего ресурса, недропользование, земельная сфера, аграрная сфера.

Также в перечень вошла сфера государственного регулирования, «и здесь огромный антикоррупционный потенциал с точки зрения оптимизации регулирования».

«В перечень вошли две так называемые социальные сферы — здравоохранение и образование и наука. Однако не потому, что они чрезвычайно поражены коррупцией: уровень коррупции в этих сферах ежегодно стремительно снижается. В то же время из-за высокой частоты взаимодействия общее количество коррупционных случаев здесь все еще остается достаточно значительным», — отметил заместитель председателя НАПК.

По его словам, согласно среднестатистическим данным, каждый второй человек в течение года обращается за соответствующими услугами, а в одном из десяти случаев сталкивается с неформальными практиками, в том числе коррупционными.