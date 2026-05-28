28 мая 2026, 9:26

Где в Украине больше всего коррупции: названы самые уязвимые сферы

Наиболее уязвимыми коррупцией остаются сферы, связанные с верховенством права и управлением государственными ресурсами. В то же время в социальных отраслях — здравоохранении и образовании — уровень коррупции постепенно снижается. Об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению и противодействию коррупции Дмитрий Калмыков, передает Укринформ.

Где больше всего коррупции

«Есть некоторые сферы государственного управления, набравшие наибольшие баллы с точки зрения поражения коррупцией. Во-первых, это группа сфер, обеспечивающих так называемое верховенство права. Это все, что касается судоустройства, статуса судей, деятельности прокуратуры, правоохранительных органов и адвокатуры», — отметил он.

Далее следуют группы, связанные с основным накоплением публичных финансов, а также крупные сферы, в которых происходит распределение этих основных финансов: строительство, восстановление, энергетика, оборона, публичные закупки.

В число довольно сильно пораженных коррупцией попали три сферы, связанные с использованием ограниченного общего ресурса, недропользование, земельная сфера, аграрная сфера.

Также в перечень вошла сфера государственного регулирования, «и здесь огромный антикоррупционный потенциал с точки зрения оптимизации регулирования».

«В перечень вошли две так называемые социальные сферы — здравоохранение и образование и наука. Однако не потому, что они чрезвычайно поражены коррупцией: уровень коррупции в этих сферах ежегодно стремительно снижается. В то же время из-за высокой частоты взаимодействия общее количество коррупционных случаев здесь все еще остается достаточно значительным», — отметил заместитель председателя НАПК.

По его словам, согласно среднестатистическим данным, каждый второй человек в течение года обращается за соответствующими услугами, а в одном из десяти случаев сталкивается с неформальными практиками, в том числе коррупционными.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Skeptik777
28 мая 2026, 9:31
Найбільше корупції в лікарні, там 100 корумпованості. Хіба прибиральниці не корумповані. Суди і фінансові потоки також не виняток.
vPrirech
28 мая 2026, 10:12
Якби новина називалася «Где в Украине МЕНЬШЕ всего коррупции:» — то мабуть була би пуста сторінка)))
roman731
28 мая 2026, 10:14
> Далее следуют группы, связанные с основным накоплением публичных финансов, а также крупные сферы, в которых происходит распределение этих основных финансов: строительство, восстановление, энергетика, оборона, публичные закупки.

Лузеры, из-за вальяжной работы и тут не смогли рейтинг возглавить.
Serhiozzi
28 мая 2026, 11:31
Водночас у соціальних галузях — охороні здоров’я та освіті — рівень корупції поступово знижується))))))
ВЛК щиро, щиро дякують за довіру та визнання.
IrishRepublican
28 мая 2026, 11:43
Дуже смішно, бали якісь, оціночки, краще б пошукали, де її нема
…і не знайшли б =)
