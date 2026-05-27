Нефть дешевеет в ожидании прогресса в переговорах США и Ирана

В среду, 27 мая, цены на нефть откатились от недавних максимумов, нивелировав часть предыдущего стремительного роста, когда за день сырье подорожало на 4%. В настоящее время трейдеры ожидают переговорного процесса между Ираном и США. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть

По состоянию на 09:33 фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $1,52 (1,53%) до $98,06 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла в цене $1,90 (2,02%), опустившись до $91,99 за баррель.

Скачок нефтяных котировок во вторник спровоцировали новые удары американских военных по объектам в Иране. Это существенно подорвало ожидания появившихся на выходных рынка относительно вероятного компромисса между Вашингтоном и Тегераном для прекращения войны.

Тегеран заявил, что США нарушили режим прекращения огня, атаковав цели вблизи спорного Ормузского пролива. Со своей стороны американская сторона подчеркнула, что эти удары носили исключительно оборонительный характер. Ситуацию на Ближнем Востоке также усугубило усиление бомбардировок в Ливане со стороны Израиля, что дополнительно усложнило мирное урегулирование.

После апрельского перемирия в трехмесячном конфликте обе стороны заявляли о прогрессе в переговорах по возобновлению судоходства через Ормузский пролив — ключевую артерию для мировых потоков нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако нынешняя эскалация снова ставит эти договоренности под угрозу.

Тем не менее, новость о том, что некоторые танкеры из СПГ прошли через пролив в последние дни, усилила ожидания относительно того, что водный путь может вскоре вновь открыться, что будет способствовать увеличению мировых поставок.