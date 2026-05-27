27 мая 2026, 11:34 Читати українською

В Украине назвали среднюю цену гектара земли в 2026 году: где самая дорогая

Более полумиллиона сделок и почти 50 млрд грн — именно так выглядит рынок сельскохозяйственной земли в Украине спустя более четырех лет после отмены моратория. В настоящее время средняя цена за гектар земли в Украине составляет 75,1 тыс. грн. Самая дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской и Киевской областях, а наиболее активно в этом году землю покупают в Винницкой и Черниговской областях. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Сколько заключено сделок

501 619 сделок купли-продажи сельхозземли на общую сумму 49,7 млрд грн заключили в Украине за более чем 4 года с момента открытия земельного рынка. Общая площадь участков, оформленных в сделках, составляет 977,2 тыс. гектаров.

Рекордные 131,3 тыс. сделок заключили украинцы в прошлом году. Это на 13% больше, чем в 2024 году. В то же время сумма сделок выросла сразу на 43%: с 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Если в 2024 году гектар земли стоил в среднем 47,3 тыс. грн, то в 2025 году — уже 61,8 тыс. грн. Таким образом, земля за год подорожала почти на треть.

Какая стоимость земли

Рынок земли продолжил дорожать и в 2026 году. Только за первые 4 месяца украинцы заключили 39 797 сделок на сумму 6,17 млрд грн. Хотя количество сделок и сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость земли продолжила стремительно расти и достигла 75,1 тыс. грн/га. Это на 26% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что при росте цен площадь проданных земель сократилась. Если в январе-апреле 2025 года было продано 92,9 тыс. гектаров, то в этом году — 82,1 тыс. га.

Самым дорогим месяцем 2026 года пока стал январь — тогда средняя цена гектара достигла 95,7 тыс. грн. А наибольшую активность покупатели проявили в марте, когда было заключено 12 276 сделок.

Где самая дорогая земля

Традиционно цены сильно различаются в зависимости от региона. Самая дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской области, где гектар в среднем стоит 179,6 тыс. грн. Почти такая же цена в Киевской области — 178,2 тыс. грн/га. В пятерку самых дорогих также вошли Львовская область (153,4 тыс. грн/га), Тернопольская область (120 тыс. грн/га) и Винницкая область (93,4 тыс. грн/га).

Самые низкие цены

Зато самые низкие цены — в прифронтовых и южных регионах. В Донецкой области гектар земли стоит 30,7 тыс. грн, в Херсонской области — 38,5 тыс. грн/га, а в Николаевской области — 44,1 тыс. грн/га. В число регионов с самыми низкими ценами на землю также вошли Днепропетровская (46,5 тыс. грн/га) и Одесская (47,8 тыс. грн/га) области.

Где чаще всего покупают землю

Наиболее активно землю продают в центральных и северных регионах страны. Так, больше всего сделок с начала года заключили в Винницкой области — 3 416. Далее следуют Черниговская (3 279), Сумская (3 261), Полтавская (2 963) и Хмельницкая (2 905) области.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

kadaad1988
kadaad1988
27 мая 2026, 11:44
Олигархические и западные агрохолдинги, власть имущие и чинуши скупают Украину. Скоро простому человеку кроме асфальта некуда будет пройти.
