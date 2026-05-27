В апреле Фонд гарантирования привлек почти 132 миллиона, больше всего — от продажи активов

В апреле 2026 года на счета неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило 131,9 млн грн. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Структура поступлений

Все привлеченные за апрель средства распределились по данным направлениям:

Продажа активов принесла 97,9 млн грн;

Погашение кредитов обеспечило финучреждениям еще 22,4 млн грн;

Доходы от ценных бумаг составили 6,6 млн грн;

Аренда имущества — 2,3 млн;

Другие источники — 2,7 млн грн.

Топ-3 банка по объемам привлеченных средств

Лидерами по сумме поступлений на 1 мая 2026 года стали:

Проминвестбанк — 65,7 млн грн;

Коминвестбанк — 33,1 млн грн;

МР Банк — 17,0 млн грн.

С начала 2026 года поступления в ликвидируемые Фондом банки составили более 1,3 млрд грн.

Куда направят деньги?

В Фонде напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении ФГВФЛ, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».