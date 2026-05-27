ЕС ужесточает правила для косметики: что изменится с 2027 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 мая 2026, 11:12 Читати українською

ЕС ужесточает правила для косметики: что изменится с 2027 года

ЕС ужесточает требования к составу косметики: с января 2027 года новые ограничения коснутся 12 ингредиентов, которые используются в лаках для ногтей, красках для волос, дезодорантах и других средствах. Один из компонентов будет полностью запрещен из-за потенциальных рисков для здоровья. Об этом пишет Аusnews.de.

ЕС ужесточает требования к составу косметики: с января 2027 года новые ограничения коснутся 12 ингредиентов, которые используются в лаках для ногтей, красках для волос, дезодорантах и других средствах.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

ЕС не запрещает косметические вещества без оснований. Решение принимает научный комитет по безопасности потребителей (SCCS), который проверяет, могут ли вещества повредить ДНК, нарушить гормональную систему или представлять другой риск. Он опирается на данные, которые предоставляют производители.

С сентября 2025 года уже запрещено вещество TPO в лаках для ногтей. Теперь под запрет попадает пластификатор Triphenylphosphat. Комитет не смог исключить, что он может быть опасен для ДНК или гормональной системы, а производители не предоставили достаточно данных, чтобы доказать его безопасность.

Это вещество используется, чтобы сделать лак более гибким и стойким.

Более строгие нормы для ингредиентов

Во многих парфюмах, гелях для душа и лосьонах часто используется цитраль (Citral). Это ароматическое вещество, которое естественно содержится в кожуре цитрусовых и дает продуктам свежий запах. Оно остается разрешенным, но теперь только в меньших количествах: например, в парфюмах максимум 0,6%, а в лосьонах для тела 0,15%.

Такие же ограничения вводятся и для бензилсалицилата: в лосьонах до 0,7%, в гелях для душа до 1,3%. Людям, чувствительным к ароматизаторам, стоит обращать внимание на эти вещества в составе на упаковке.

Изменения также касаются солнцезащитных средств и дезодорантов. Для УФ-фильтра DHHB (Diethylaminohydroxybenzoylhexylbenzoat) установлены новые ограничения из-за возможных вредных побочных продуктов. Так как они могут образовываться при производстве и считаются потенциально опасными для здоровья и репродуктивной системы.

В дезодорантах тоже вводятся лимиты: соединения алюминия, которые блокируют потоотделение, теперь ограничены.

С января 2027 года в спреях их может быть не более 3,24%, а в несмываемых формах — до 7,73%.

Новые ограничения для краски для волос и других средств

Три красителя для волос (HC Blue No. 18, HC Red No. 18 и HC Yellow No. 16) раньше не регулировались, но теперь они включены в закон. Их можно будет использовать только в строго ограниченных количествах.

Также вводятся ограничения для средств с цинком в зубных пастах и ополаскивателях. Например, ацетат или глюконат цинка. Некоторые такие продукты будут разрешены только для детей старше 6 лет.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года. Уже выпущенные товары можно будет продавать до июля 2028 года. Чтобы понять, что входит в состав косметики сейчас, нужно смотреть список ингредиентов (INCI) на упаковке. Там указаны все вещества с их официальными названиями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами