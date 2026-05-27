ЕС ужесточает правила для косметики: что изменится с 2027 года

ЕС ужесточает требования к составу косметики: с января 2027 года новые ограничения коснутся 12 ингредиентов, которые используются в лаках для ногтей, красках для волос, дезодорантах и других средствах. Один из компонентов будет полностью запрещен из-за потенциальных рисков для здоровья. Об этом пишет Аusnews.de.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

ЕС не запрещает косметические вещества без оснований. Решение принимает научный комитет по безопасности потребителей (SCCS), который проверяет, могут ли вещества повредить ДНК, нарушить гормональную систему или представлять другой риск. Он опирается на данные, которые предоставляют производители.

С сентября 2025 года уже запрещено вещество TPO в лаках для ногтей. Теперь под запрет попадает пластификатор Triphenylphosphat. Комитет не смог исключить, что он может быть опасен для ДНК или гормональной системы, а производители не предоставили достаточно данных, чтобы доказать его безопасность.

Это вещество используется, чтобы сделать лак более гибким и стойким.

Более строгие нормы для ингредиентов

Во многих парфюмах, гелях для душа и лосьонах часто используется цитраль (Citral). Это ароматическое вещество, которое естественно содержится в кожуре цитрусовых и дает продуктам свежий запах. Оно остается разрешенным, но теперь только в меньших количествах: например, в парфюмах максимум 0,6%, а в лосьонах для тела 0,15%.

Такие же ограничения вводятся и для бензилсалицилата: в лосьонах до 0,7%, в гелях для душа до 1,3%. Людям, чувствительным к ароматизаторам, стоит обращать внимание на эти вещества в составе на упаковке.

Изменения также касаются солнцезащитных средств и дезодорантов. Для УФ-фильтра DHHB (Diethylaminohydroxybenzoylhexylbenzoat) установлены новые ограничения из-за возможных вредных побочных продуктов. Так как они могут образовываться при производстве и считаются потенциально опасными для здоровья и репродуктивной системы.

В дезодорантах тоже вводятся лимиты: соединения алюминия, которые блокируют потоотделение, теперь ограничены.

С января 2027 года в спреях их может быть не более 3,24%, а в несмываемых формах — до 7,73%.

Новые ограничения для краски для волос и других средств

Три красителя для волос (HC Blue No. 18, HC Red No. 18 и HC Yellow No. 16) раньше не регулировались, но теперь они включены в закон. Их можно будет использовать только в строго ограниченных количествах.

Также вводятся ограничения для средств с цинком в зубных пастах и ополаскивателях. Например, ацетат или глюконат цинка. Некоторые такие продукты будут разрешены только для детей старше 6 лет.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года. Уже выпущенные товары можно будет продавать до июля 2028 года. Чтобы понять, что входит в состав косметики сейчас, нужно смотреть список ингредиентов (INCI) на упаковке. Там указаны все вещества с их официальными названиями.