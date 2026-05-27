Гетманцев объяснил, почему украинцам блокируют карты после ложных начислений госпомощи 1500 грн

Из-за технического сбоя часть украинцев повторно получила государственную помощь в размере 1500 грн. Пенсионный фонд без предупреждения начал списывать эти средства и блокировать банковские карты тем, кто их уже потратил. Об этом 26 мая сообщил глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев.

Почему Фонд начал списывать средства

По словам Гетманцева, в апреле правительство анонсировало выплату 1500 грн для уязвимых категорий населения. Из-за ошибки системы некоторым гражданам средства поступили дважды. Получатели потратили деньги на базовые нужды.

Впоследствии Пенсионный фонд начал списывать ошибочные начисления. Если средства уже были использованы, счета блокировались для дальнейших социальных выплат. Чтобы разблокировать карту, человек вынужден самостоятельно вернуть 1500 грн. Зафиксированы также случаи, когда ПФУ по ошибке списывал сумму дважды. Гражданам обещают вернуть эти средства.

«Социальная поддержка — это не экспериментальная площадка для недоработанных технических решений. Речь идет о людях, для которых каждая гривна имеет значение», — отметил он.

Особо возмущает отсутствие четкой и официальной коммуникации со стороны Минсоцполитики и ПФУ. Люди узнают о проблеме уже после блокировки карт или списания средств.

Одноразовая помощь

Как писал «Минфин», апрельская разовая выплата предусмотрена для уязвимых категорий населения. В общей сложности речь идет о более чем 13 млн человек, то есть почти каждый второй украинец.