Миссия МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить с правительством

27 мая в Киеве начинает работу миссия МВФ. Она пробудет здесь примерно до середины следующей недели, то есть до 2−3 июня. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Что это означает на практике?

«Миссия» — это условно, когда команда, оценивающая со стороны МВФ прогресс Украины, приезжает и проводит серию встреч и переговоров с различными стейкхолдерами в Украине. Обычно такой визит происходит за месяц до заседания Совета директоров МВФ и очередного выделения транша. Наш как раз запланирован на конец июня, поэтому вот приехали в конце мая", — пишет Железняк.

По его словам, по результатам такой работы должно быть три вещи, все они так или иначе в staff level agreement:

то есть предварительная договоренность, как двигаться дальше;

оценка выполнения предыдущей программы;

черновик основных договоренностей относительно новых ориентиров и изменения ряда параметров старых.

«Все остальные миссии заканчивались рекомендацией выделить транш. Эта может стать неприятным исключением, так как на данный момент (а время истекло до конца марта 2026 года) у нас есть куча проваленных целевых показателей. Не только посылки (напомню, там Таможенный кодекс вчера провалили, а Налоговый на данный момент даже не включен в повестку дня).

Еще не принято налогообложение электронных платформ, есть проблемы с «Энергоатомом», есть разрыв в финансировании из-за того, что и ориентиры по Всемирному банку и ЕС не выполнены", — подытожил он.

Параметры новой кредитной программы

Напомним, что 26 февраля 2026 года МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) на общую сумму 8,1 млрд долларов.

Из-за затягивания войны это соглашение заменило предыдущую программу (открытую в марте 2023 года на 15,6 млрд долларов), по которой Киев успел получить девять траншей на 10,6 млрд долларов. Первый безусловный транш новой программы в размере 1,5 млрд долларов уже поступил в государственный бюджет. Однако получение следующего транша в размере 0,69 млрд долларов зависело именно от успешного выполнения налоговых и институциональных условий первого квартала.