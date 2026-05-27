НБУ ввел в обращение две новые памятные монеты: кому посвящены

Нацбанк вводит в обращение две новые памятные монеты из тематической серии «Мы сильны. Мы вместе», посвященной единству Украины и её регионам. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В частности, это монеты, посвященные Сумской и Черниговской областям:

«Мы сильны. Мы вместе. Сумская область»;

«Мы сильны. Мы вместе. Черниговская область».

Дизайн монет

Монеты имеют номинал 10 грн, изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс обеих новых памятных монет в обращении идентичен аверсу монеты в обращении номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены.

Дизайн реверса монет — Александра Кучинская, художник аверса — Владимир Демьяненко. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Оборот монет

Памятные монеты являются законным платежным средством на территории Украины.

Нацбанк будет постепенно выдавать такие оборотные памятные монеты банкам и инкассаторским компаниям/компаниям по обработке наличных для дальнейшей их выдачи клиентам.

В наличный оборот будет введено по 2 млн штук каждой из таких оборотных памятных монет.

Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого — 15 тыс. шт.

Где купить

Приобрести рулоны из 25 оборотных памятных монет можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах.