Топ-5 самых популярных импортных автомобилей возрастом до 5 лет

В апреле 2026 года украинцы приобрели 4,8 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

Какие авто лидируют

Всего за прошедший месяц украинский автопарк пополнили 19,6 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Таким образом, почти каждый четвертый ввезенный автомобиль был не старше пяти лет.

Наибольшую долю в сегменте относительно «свежих» подержанных авто заняли бензиновые модели. На них пришлось 49% всех регистраций.

Дальше по популярности расположились:

электромобили — 26%;

гибриды — 18%;

дизельные авто — 6%;

автомобили с ГБО — 1%.

Среди конкретных моделей наибольший спрос имели кроссоверы и электромобили. Лидером импорта стала TESLA Model Y, которую в апреле зарегистрировали в количестве 264 автомобилей.

В пятерку самых популярных ввезенных авто в возрасте до 5 лет вошли:

TESLA Model Y — 264 авто;

MAZDA CX5 — 238 автомобилей;

NISSAN Rogue — 223 авто;

VOLKSWAGEN Tiguan — 207 авто;

TESLA Model 3 — 178 авто

Спрос на относительно новые подержанные автомобили продолжает оставаться высоким, а среди лидеров сегмента доминируют кроссоверы и электрокары.