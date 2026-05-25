В апреле 2026 года украинцы приобрели 4,8 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Топ-5 самых популярных импортных автомобилей возрастом до 5 лет
Какие авто лидируют
Всего за прошедший месяц украинский автопарк пополнили 19,6 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Таким образом, почти каждый четвертый ввезенный автомобиль был не старше пяти лет.
Наибольшую долю в сегменте относительно «свежих» подержанных авто заняли бензиновые модели. На них пришлось 49% всех регистраций.
Дальше по популярности расположились:
- электромобили — 26%;
- гибриды — 18%;
- дизельные авто — 6%;
- автомобили с ГБО — 1%.
Среди конкретных моделей наибольший спрос имели кроссоверы и электромобили. Лидером импорта стала TESLA Model Y, которую в апреле зарегистрировали в количестве 264 автомобилей.
В пятерку самых популярных ввезенных авто в возрасте до 5 лет вошли:
- TESLA Model Y — 264 авто;
- MAZDA CX5 — 238 автомобилей;
- NISSAN Rogue — 223 авто;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 207 авто;
- TESLA Model 3 — 178 авто
Спрос на относительно новые подержанные автомобили продолжает оставаться высоким, а среди лидеров сегмента доминируют кроссоверы и электрокары.
