С января по апрель 2026 г. украинский автопарк пополнили 69,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром. Абсолютное большинство в этом количестве составили кроссоверы — 53%.
Топ-10 самых популярных в Украине кроссоверов с пробегом
Что изменилось за год
В прошлом году этот показатель составил 47%.
Средний возраст подержанных SUV-ов, которые в этом году перешли на украинские номера, составляет — 8 лет.
Топ-10 самых популярных моделей SUV
- VOLKSWAGEN Tiguan — 2825 ед.;
- AUDI Q5 — 2574 ед.;
- NISSAN Rogue — 2379 ед.;
- FORD Escape — 1513 ед.
- NISSAN Qashqai — 1412 ед.;
- MAZDA CX5 — 1347 ед.;
- BMW X3 — 1112 ед.;
- AUDI Q7 — 1044 ед.;
- BMW X5 — 1029 ед.
- HYUNDAI Tucson — 888 ед.
Источник: Минфин
