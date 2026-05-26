На украинских АЗС 26 мая изменились цены на горючее. Больше всего за сутки подешевел автомобильный газ — сразу на 33 копейки за литр. В то же время, дизель и А-95 премиум также потеряли в цене, тогда как бензины А-92 и А-95 незначительно подорожали. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 26 мая: автогаз, А-95 премиум и дизель подешевели
Мониторинг цен
Ситуация на АЗС по основным категориям нефтепродуктов выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 16 копеек. Его цена составляет в среднем 79,86 грн/литр.
- Бензин А-95 добавил всего 1 копейку, закрепившись на отметке 75,80 грн/литр.
- Бензин А-92 подорожал на 3 копейки — средняя стоимость по стране зафиксирована на уровне 69,65 грн/литр.
- Дизельное топливо подешевело на 12 копеек и торгуется по цене 86,87 грн/литр.
- Автомобильный газ стал лидером суточного снижения стоимости, просев на 33 копейки — до 46,70 грн/литр.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
