Цены на АЗС 26 мая: автогаз, А-95 премиум и дизель подешевели

На украинских АЗС 26 мая изменились цены на горючее. Больше всего за сутки подешевел автомобильный газ — сразу на 33 копейки за литр. В то же время, дизель и А-95 премиум также потеряли в цене, тогда как бензины А-92 и А-95 незначительно подорожали. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».