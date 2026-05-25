українська
25 мая 2026, 10:53

Каждый второй покупал контрафакт: чаще всего подрабатывают в Украине

92% респондентов заявили, что знакомы с понятием «контрафакт», а 85% правильно отделили его от контрабанды. Однако за этими показателями осведомленности скрывается существенный пробел: лишь 32% опрошенных признают подделку контрафактной продукцией — то есть большинство не считает подделку брендового товара правонарушением. Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций.

Каждый второй — покупатель контрафакта

62% участников опроса имеют личный опыт приобретения реплик или копий известных брендов. При этом уверенно отличить оригинал от подделки могут лишь 27%. Еще 64% сомневаются в своих знаниях, а 9% признали, что не увидят разницы между ними.

Главным мотивом покупки подделок является цена (33% ответов), тогда как бренд как самостоятельный фактор имеет минимальное влияние — всего 2%.

Распределение между потребительскими стратегиями оказалось почти равным: 41% отдают предпочтение дорогому оригиналу, 37% — качественной и значительно более дешевой копии, еще 22% не определились.

Для 58% опрошенных информация об оригинальности товара действительно влияет на выбор при покупке. И хотя 35% откажутся купить реплику, 29% готовы сознательно приобрести неоригинальный товар, а еще 36% не имеют четкой позиции.

Что подделывают чаще всего

По мнению самих потребителей, наиболее распространенными объектами подделок являются одежда (78%), парфюмерия и косметика (73%), обувь (65%), алкогольные напитки (56%) и кожаная галантерея (42%).

Далее в рейтинге — фармацевтические препараты (40%), бытовая электроника (25%) и продукты питания (21%). Меньше всего, по мнению опрошенных, подделывают ювелирные изделия (19%) и автозапчасти (18%).

Основным источником информации о различиях между оригиналом и подделкой является интернет — на него полагаются 85% респондентов. Традиционные медиа (телевидение, печатные СМИ) имеют значительно меньшее влияние — 5−10%. Каждый пятый (23%) узнает о контрафакте от друзей и знакомых.

По мнению авторов исследования, несмотря на в целом высокий уровень осведомленности, результаты исследования свидетельствуют о недостаточном уровне практического понимания того, что такое контрафакт, ограниченной способности к его идентификации (подделка или нет) и отсутствии четко сформированных потребительских установок.

В этих условиях спрос на контрафактную продукцию остается в значительной степени обусловленным ценовым фактором, что требует усиления целевых информационных кампаний и инструментов повышения осведомленности потребителей.

Методика исследования

Полевой этап исследования ИЭД длился с 29 марта по 12 апреля 2026 года. В онлайн-опросе приняли участие 142 респондента из 17 областей Украины и Киева. Подавляющее большинство участников составили женщины (72%), люди с высшим образованием (97%) и возрастная группа 26−60 лет (76%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
