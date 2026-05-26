Украинская компания BlueBird Tech присоединилась к дроновой программе Пентагона

Украинская технологическая компания BlueBird Tech стала участником американской программы Drone Dominance Program, присоединившись к этапу The Road to the Gauntlet: Phase 2 Qualifier совместно с американским партнером Zaruba Inc. Об этом говорится в сообщении BlueBird Tech.

О чем идет речь

Речь идет об одной из крупнейших американских инициатив в области беспилотных систем, направленной на ускоренное развертывание малых ударных беспилотников для боевых подразделений США.

Ключевым этапом программы является The Road to the Gauntlet — серия интенсивных испытаний перспективных технологий в сценариях, максимально приближенных к реальным боевым условиям.

В рамках отбора оцениваются автономные беспилотные платформы, тактические FPV- и ISR-системы, решения с искусственным интеллектом для боевого управления, защищенная связь, навигация в условиях радиоэлектронного противодействия, системы РЭБ и контрдроновые технологии.