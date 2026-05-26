Ferrari представила первый электромобиль, разрабатываемый дизайнером Apple (фото)

Что известно о новинке

Габаритная длина Ferrari Luce — 5026 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1544 мм, колесная база — 2961 мм. Чтобы хоть как-то визуально компенсировать тяжеловесные пропорции Luce, разработчики снабдили его самыми большими серийными колесами в истории Ferrari: размерность передних шин — 265/35 R23, задних — 315/30 R24.

Кузов тщательно проделан с точки зрения аэродинамики. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,254. Снаряженная масса — 2260 кг, распределение масс — 47:53 в пользу задней оси.

В салоне Luce пять мест, за задним диваном со складными спинками находится багажник объемом 597 л — в общем-то полноценный семейный автомобиль. Дизайн передней панели выполнен в стиле 1970-х, но с современным вниманием к деталям. Руль в стиле классики Nardi имеет тонкие алюминиевые спицы и две секции с физическими переключателями.

За рулем находятся два больших лепестка — правый отвечает за регулировку крутящего момента, левый — за регулировку рекуперативной мощности. Цифровая приборная панель, имитирующая стрелочные циферблаты, закреплена на рулевой колонке и регулируется вместе с ней. В мультимедийный экран врезаны тумблеры системы микроклимата и большие часы в правом верхнем углу — они могут выполнять роль секундомера, компаса и индикатора работы системы launch control.

Для задних пассажиров предусмотрены индивидуальные дефлекторы обдува, пять тумблеров управления микроклиматом и небольшой экран, на который выводятся ключевые динамические характеристики. Все экраны для Ferrari Luce выполнены по OLED-технологии, снабжает их компания Samsung.

Селектор режимов трансмиссии находится на верхней поверхности выступа между передними креслами, он выполнен в виде стеклянного цилиндра с подсветкой и ходит по L-образному пазу. Слева от селектора находится слот для ключа.

В ключ встроен экран с электронными чернилами, он подсвечивается и изменяет цвет, когда ключ попадает в слот. Еще Luce имеет небольшую потолочную консоль: на ней разместилась большая рукоятка активации системы launch control, кнопка вызова экстренных служб при аварии, световые плафоны, переключатели управления светом и обогревом стекла. Штатная аудиосистема мощностью 3000 Вт насчитывает 21 динамик, она транслирует в том числе звук силовой установки, отфильтрованный и усиленный, чтобы водителю было весело и приятно.

Какая стоимость авто

Стоит Ferrari Luce очень дорого — от 550 000 евро.