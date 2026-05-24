Мобильная связь в Европе: где самые дешевые тарифы в 2026 году

В 2026 году цены на мобильную связь в Европе существенно отличаются в зависимости от страны. В некоторых государствах за 5−10 евро в месяц можно получить большой пакет интернета и звонков, в то время как в других даже базовые тарифы стоят в несколько раз дороже. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на данные Numbeo и SimFinder.

Где самая дешевая связь

Польша

Польша стабильно входит в топ стран с самыми низкими тарифами в Европе. Базовые пакеты мобильного интернета и звонков стартуют примерно от 5 до 9 евро. По данным Numbeo, в среднем тариф со звонками и 10 гигабайтами интернета в 2026 году стоит 8,62 евро.

Дело в том, что в стране существует сильная конкуренция между крупными операторами, агрессивные тарифные войны удерживают цены низкими.

Италия

В Италии ключевую роль сыграло появление оператора Iliad Italia. Компания резко снизила рыночные тарифы и заставила других операторов адаптироваться. Поэтому даже большие пакеты мобильного интернета здесь иногда можно найти дешево.

Италия предлагает пакеты от приблизительно 6 до 15 евро, в среднем 10,70 евро в месяц.

Испания

Испанский рынок характеризуется большим количеством операторов и популярностью бюджетных брендов, например Lowi или брендов группы Telefónica. Они иногда предлагают пакеты по 50 — 100 гигабайт.

Средние тарифы колеблются от 6 до 30 евро за пакет с большим интернетом. В среднем — 16,24 евро в месяц.

Франция

Франция занимает промежуточную позицию. Благодаря Free Mobile и другим бюджетным брендам цены там заметно ниже, чем в Германии или Британии, однако в среднем все еще выше, чем в Италии или Польше.

Операторы предлагают много вариантов тарифов — от 6 до 32 евро. В среднем — около 19,28 евро в месяц.

Где самая дорогая связь

Одной из самых дорогих мобильная связь среди крупных европейских стран остается в Германии. Хотя бюджетные предложения существуют, средний тариф с комфортным пакетом интернета часто стоит 15−25 евро в месяц, а в премиум-сегменте еще больше, как свидетельствуют данные SimFinder.

В среднем мобильная связь обойдется в 23,47 евро в месяц за пакет с 10 гигабайтами интернета.

Дорогая связь также в Нидерландах. В этой стране высокие доходы населения поддерживают более дорогие расценки. В частности, в среднем за мобильную связь в месяц придется заплатить около 21,09 евро.

Но еще дороже обойдется мобильная связь в Норвегии. В этой стране расценки диктуют высокий уровень доходов населения, значительные расходы операторов на покрытие большой и сложной по рельефу территории, а также высокие цены на услуги в стране. В среднем в месяц пакет услуг стоит 34,01 евро.

Следует добавить, что в небольших странах Европы можно встретить высокие цены на мобильную связь. Речь идет о «богатых» государствах, где жители могут себе это позволить. Например:

в Монако в среднем — 47,00 евро в месяц;

в Люксембурге — 26,60 евро в месяц;

в Лихтенштейне — 37,23 евро в месяц.

Тарифы на мобильную связь в Великобритании также достаточно высоки — могут достигать почти 35 евро в месяц.

Какие тарифы в Украине

Vodafone предлагает тариф Flexx GO за 350 гривен в месяц или около 11,6 гривны в день.

Более доступный вариант имеет Киевстар — тариф «ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт» стоит 220 гривен в месяц, или 7,34 гривны в день.

Самое дешевое предложение среди крупных операторов lifecell. Тариф «Лайфсет S» стоит 100 гривен в месяц, то есть около 3,57 гривны в день.