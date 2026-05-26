Реальные доходы европейцев растут: какие страны показали наилучшую динамику

Польша и Португалия по итогам последних двух лет показали наибольший рост реальных доходов домохозяйств в Европе. Среди крупнейших экономик лидерство удерживает Испания. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные OECD.

Как изменились реальные доходы

По данным OECD, в 14 из 16 европейских стран в 2025 году реальные доходы выросли по сравнению с 2024 годом, в то время как в двух странах был зафиксирован спад.

Самые высокие темпы роста показала Польша — 4,1%. В организации объяснили, что повышение зарплат компенсировало сокращение социальных выплат, что обеспечило ускорение роста доходов домохозяйств.

Португалия (2%) и Нидерланды (2,3%) также вошли в страны с приростом более 2%. В Дании (1,9%), Греции (1,8%) и Испании (1,5%) рост составил от 1,5 до 2%.

В Бельгии (1,4%), Венгрии (1,2%) и Швеции (1,2%) зафиксировано повышение более чем на 1%.

Посреди больших экономик Италия показала рост на уровне 0,8%. Чехия, Великобритания и Германия зафиксировали еще более низкие темпы — 0,7%, 0,7% и 0,6% соответственно. Во Франции рост был минимальным — 0,2%.

В то же время в Великобритании последний квартал 2025 года показал восстановление после предыдущего спада, связывающегося с ростом зарплат, социальных выплат и снижением налоговой нагрузки.

Единственными странами со снижением реальных доходов стали Финляндия и Австрия — минус 0,7% и 1,8% соответственно. В Финляндии это объясняют слабым экономическим ростом, ростом безработицы и сокращением государственных расходов, а также повышением налогов.

В целом в странах OECD темпы роста реальных доходов домохозяйств в 2025 году замедлились до 0,8% по сравнению с 2,1% годом ранее.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
BigBend
26 мая 2026, 10:38
Німеччина, Франція — найгірша динаміка. Дивно, завезли стільки мігрантів, мав би бути рай на землі вже.
