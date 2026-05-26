Украинцам в Польше грозят налоговые долги: кого могут заставить уплатить

Согласно польскому законодательству, польские налоговые органы могут требовать уплаты налогов от украинцев, проживающих в Польше, но работающих в украинских компаниях и уплачивающих налоги в Украине. Об этом пишет Inpoland.net.pl.

Требования Польши

В Польше налоговые обязательства возникают после превышения 183 дней пребывания. Их игнорирование может привести к задолженности, пени и даже уголовной ответственности. В последнее время случаи задолженности среди украинцев участились.

Как отмечают юристы, многие украинцы считают, что поскольку их украинский работодатель взимает с них налоги в Украине, то польский PIT на них не распространяется. Однако после превышения 183 дней пребывания в Польше или перемещения в Польшу центра своих жизненно важных интересов их налоговая ситуация может резко измениться.

После полномасштабного вторжения россии в Украину многие украинцы переехали в Польшу. При этом часть из них продолжала удаленно работать на украинских предприятиях.

По данным налоговых консультантов, в Польше участились ситуации, когда граждане Украины после нескольких лет проживания в Польше обращаются к ним с просроченными налоговыми декларациями и начисленными процентами. Часть украинцев считает, что поскольку работодатель находится в Украине и налоги уплачиваются в Украине, то платить налоги в Польше не нужно.

Кто является налоговым резидентом Польши

Налоговым резидентом Польши является лицо, проживающее в Польше более 183 дней в году или имеющее центр жизненных интересов (дом, семью, школу детей или основной источник дохода) в Польше.

Достаточно лишь одного из этих пунктов, чтобы Польша ожидала налогообложения всех доходов, включая те, которые получены от работы у иностранного работодателя. Важно помнить, что налоговые органы могут тщательно анализировать фактические обстоятельства резидентов, включая страну, где у них есть банковские счета.

Избежание двойного налогообложения

Польско-украинское соглашение об избежании двойного налогообложения предусматривает, что доход от трудовой деятельности, осуществляемой в Польше, может облагаться налогом в Польше, даже если лицо, выполняющее работу, не является налоговым резидентом, и Украина все равно может считать такое лицо своим налоговым резидентом. Юристы отмечают, что технически механизм устранения двойного налогообложения должен работать, но это не происходит автоматически.

Положения договора об избежании двойного налогообложения позволяют определить, какая страна имеет право облагать налогом доход в конкретной ситуации. Если эти положения указывают на то, что обе страны имеют такое право, только тогда применяются механизмы избежания двойного налогообложения — зачет или освобождение от налогообложения.

Как отмечают эксперты, для избежания двойного налогообложения необходимо надлежащим образом урегулировать доход в Польше и, при необходимости, сообщить о любых налогах, уплаченных за рубежом.

Бездействие может привести к двойному удару: взысканию налогов в Украине и налоговой задолженности в Польше. В таком случае украинцы подвергаются не только риску налоговой задолженности и начисленных процентов, но и риску быть обвиненными в совершении преступления или налогового правонарушения.