Курс валют на вторник: что происходит с долларом и евро в банках и обменниках

Во вторник, 26 мая, на наличном рынке средний курс доллара в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 3 копейки, а в продаже прибавил 5 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах покупки подешевел на 11 копеек, а в продаже на 1 копейку. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,96−44,45 грн. Евро покупают за 51,17 грн, а продают за 51,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,03−44,12, евро — 51,53−51,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,24−44,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,48−51,50 грн/евро.

