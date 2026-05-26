ChatGPT может покупать крипту через MoonPay и отток капитала из спотовых биткоин-ETF в США: что нового

OpenAI интегрирует покупку криптовалюта через MoonPay прямо в интерфейс ChatGPT

Глобальная платформа криптоплатежей MoonPay добавила функционал покупки цифровых активов непосредственно в чат-бот ChatGPT. Теперь многомиллионная аудитория пользователей OpenAI может покупать Bitcoin (BTC), XRP, Solana (SOL), стейблкоины USDC и другие популярные токены, используя обычные текстовые запросы в формате живого диалога (Prompt to Commerce).

Официальное приложение от MoonPay уже стало доступно во внутреннем каталоге ChatGPT Apps. Главная инновация состоит в том, что ИИ-ассистент способен мгновенно генерировать прямые платежные ссылки внутри чата. Это избавляет пользователей от необходимости вручную переходить на сторонние обменники, искать нужные контракты или сравнивать платформы.

В руководстве MoonPay отмечают, что современные крупные языковые модели (LLM) и ШИ-ассистенты стремительно превращаются в принципиально новый, революционный канал дистрибуции для традиционных финансовых сервисов и сложных криптопродуктов.

Процесс покупки максимально упрощен и адаптирован под диалоговый формат:

Пользователь может запросить ChatGPT проанализировать определенный актив или рыночный тренд.

Прямо в текстовом поле дается команда типа: «Купить этот актив на определенную сумму».

Слой ШИ обрабатывает запрос и мгновенно выдает персональную ссылку на оплату через безопасный шлюз MoonPay.

Несмотря на полную автоматизацию процесса, разработчики строго соблюдают регуляторные нормы. Пользователям все равно необходимо пройти стандартную процедуру верификации личности (KYC) и подключить собственный криптокошелек. Впрочем, для тех, кто уже имеет ранее верифицированный аккаунт в системе MoonPay, повторные проверки не понадобятся — операция будет проходить в один клик.

Кроме чисто коммерческой выгоды, в компании рассматривают коллаборацию с OpenAI как мощный образовательный инструмент, способный в простой форме обучать новичков базовой финансовой и криптографической грамотности.

Спотовые биткоин-ETF пережили одну из худших недель в истории, потеряв более $1,2 миллиарда

Американский сектор спотовых биткоин-ETF зафиксировал стремительную волну распродаж. За рабочую неделю с 18 по 22 мая 2026 года инвесторы совокупно изъяли из фондов рекордные $1,26 млрд. По данным аналитической платформы SoSoValue, этот обвал стал четвертым наихудшим недельным результатом за всю историю существования сегмента и уже третьим масштабным капиталооборотом со знаком «минус6» с начала 2010 года.

Главным эпицентром капитального оттока неожиданно стал флагманский фонд IBIT от BlackRock, из которого инвесторы забрали львиную долю средств — 1,01 миллиарда долларов. Существенные потери ликвидности также продемонстрировали и другие ключевые игроки рынка:

FBTC: минус $111,51 млн;

ARKB: минус $106,81 млн;

BITB: минус $9,16 млн;

HODL: минус $7,59 млн.

Более мелкие изъятия зафиксировали фонды EZBC ($6,65 млн), BTCO ($3,82 млн) и BRRR ($3,79 млн). В противовес общему тренду, единственным фондом в США, который смог привлечь хоть символический капитал, стал Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) с притоком в $1,11 млн. У гигантов типа GBTC, BTC, BTCW и DEFI движение средств на этой неделе полностью отсутствовало.

Параллельный сегмент спотовых Ethereum-ETF также закрыл неделю под строгим медвежьим давлением. Чистый отток капитала из эфира-фондов составил 215,99 миллиона долларов. Здесь антилидером вновь стал фонд от BlackRock — ETHA, потерявший $189,35 млн. Финансовые потери также зафиксировали FETH ($21,01 млн), ETH ($10,08 млн) и ETHE ($3,96 млн). Положительную динамику едва удержали только ETHB (+$5,52 млн) и ETHW (+$2,89 млн).

В то же время, полным сюрпризом для аналитиков стал сегмент альтокоин-ETF, который продемонстрировал устойчивый иммунитет к распродажам и продолжил активно пылесосить капитал:

HYPE-ETF: стал абсолютным фаворитом недели с притоком в $72,38 млн на фоне обновления активом своего исторического ценового рекорда;

XRP-ETF: привлек солидные $22,04 млн;

Solana-ETF: пополнился на $15,63 млн;

DOGE, LINK, Litecoin и HBAR: суммарно собрали еще около $1,88 млн. инвестиций.

Азиатский крипторинок подыграл общемировому пессимизму: на биржевой площадке Гонконга за неделю был зафиксирован чистый отток в размере 132,47 BTC и 452,62 ETH.

Кибератака через Google Ads: мошенники создали клон биржи Uniswap и похитили у пользователей более $400 000

Сектор децентрализованных финансов подвергся очередной изящной атаке. Неизвестные киберпреступники запустили точную копию интерфейса популярной децентрализованной биржи (DEX) Uniswap, создав опасную фишинговую площадку. По данным ончейн-аналитика под псевдонимом b-block, злоумышленники уже успели опустошить кошельки доверчивых инвесторов на общую сумму более 400 000 долларов.

Особенностью этой схемы явилось использование официальных инструментов продвижения. Как сообщила основательница Web3-маркетингового агентства Green Dots Стейси Мур, для привлечения жертв мошенники массово скупали таргетированную рекламу в поисковике Google. В результате поддельный сайт отображался в верхних строках поисковой выдачи как «рекламное объявление», что притупляло бдительность пользователей.

Аналитики отследили криптокошельки, на которые стекались похищенные цифровые активы. В настоящее время зафиксировано два основных адреса, вероятно контролируемых организаторами фишинга:

На первом кошельке аккумулированы активы стоимостью $185 270;

На втором кошельке сосредоточено еще $221 734.

Эксперты отмечают, что подобные зеркальные сайты визуально почти невозможно отличить от оригинальных приложений. Главное отличие обычно скрывается в доменном имени (URL-адресе), где хакеры изменяют или добавляют одну незаметную букву. Также на подделку могут указываться незначительные баги в оформлении или задержке в обновлении данных.

Реагируя на инцидент, команда известного аналитического портала DeFiLlama призвала криптосообщество к максимальной осмотрительности и порекомендовала всегда верифицировать правильность ссылок на DeFi-протоколы через проверенный временем агрегатор.

В Боливии запустили майнинг-ферму биткоинов на базе незадействованной газовой ТЭС

Итальянская инжиниринговая компания Alps Blockchain в стратегическом партнерстве с местным оператором Qurubiqa дала старт масштабному проекту по добыче биткоинов на базе неиспользуемой газовой теплоэлектростанции (ТЭС). Объект расположен в боливийском департаменте Кочабамба.

Общая установленная мощность этой станции составляет 127 МВт. На первом этапе запуска майнинговое оборудование уже потребляет около 27 МВт энергии, генерируя солидный вычислительный хешрейт на уровне 1,23 EH/s. К концу текущего 2026 года партнеры намерены нарастить эксплуатационное потребление до 45 МВт, а в среднесрочной перспективе полностью загрузить всю существующую генерационную инфраструктуру ТЭС под нужды дата-центра.

Проект реализован по высокоэффективной модели behind-the-meter (по счетчику): вычислительные контейнеры с майнерами размещены непосредственно на территории электростанции. Они отнимают избыточную или незадействованную мощность напрямую от генераторов, полностью минуя общенациональную энергосеть и не создавая нагрузки на коммунальную инфраструктуру страны. Все финансовые расчеты внутри проекта номинированы исключительно в долларах США.

Выбор в пользу американской валюты и запуск майнинга обусловлен тяжелым и затяжным валютным кризисом в Боливии, который сопровождается острым дефицитом долларовой ликвидности. Криптовалюта здесь все чаще становится спасительным кругом экономики. Ранее правительство страны даже пошло на беспрецедентный шаг, официально разрешив государственному нефтегазовому гиганту YPFB использовать виртуальные активы для расчетов импорта иностранных энергоносителей.

Отметим, что внутренний крипторынок Боливии демонстрирует аномальные темпы роста. Только за первое полугодие 2025 года совокупный объем транзакций с цифровыми активами в стране взлетел более чем на 530% в годовом измерении — с $46,5 млн до $294 млн. Мощное возрождение индустрии началось после того, как в июне 2024 года местный Центробанк криптовалют.

Для итальянского Alps Blockchain новая площадка в Кочабамбе стала важной частью глобального портфеля промышленных дата-центров. Компания уже управляет аналогичными энергетическими проектами в Омане, США, Эквадоре и Италии, а запуск боливийской ТЭС позволил нарастить совокупную управляемую мощность оператора до 242 МВт.