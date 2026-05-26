Нефть дорожает на фоне ударов США по Ирану

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 мая 2026, 11:56 Читати українською

Нефть дорожает на фоне ударов США по Ирану

Во вторник, 26 мая, фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 2% после того, как американские военные нанесли удары по Ирану. Это держит рынки в напряжении, поскольку соглашение о прекращении войны и открытии Ормузского пролива до сих пор остается недостижимым. Об этом сообщает Reuters.

Нефть дорожает на фоне ударов США по Ирану
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика цен

По состоянию на 09:30 фьючерсы на Brent подорожали на $2,36 (2,5%) до $98,50 за баррель, после того, как на предыдущей сессии они закрылись падением на 7%.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговалась на уровне $91,95 за баррель, что немного выше цены последних торгов в понедельник, но на $4,65, или на 4,8%, ниже уровня закрытия пятницы. В понедельник расчеты не производились из-за официального выходного в США — День Памяти.

Удары по Ирану

Хотя во время ночной сессии оба контракта упали на фоне надежд на мирное соглашение, удары США по южному Ирану и атаки Израиля на «Хезболлу» подтолкнули цены на Brent вверх и увеличили спред (разницу в цене) с WTI, отметил Майкл Маккарти, генеральный директор онлайн-торговли.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что переговоры по соглашению с Ираном могут «занять несколько дней», чем развеял надежды на скорейшее завершение конфликта — на следующий день после того, как американские силы нанесли удары, которые Вашингтон назвал оборонительными, на юге Ирана.

Читайте также: Что будет с ценами на нефть в ближайший год: аналитики оценили последствия войны с Ираном

С начала войны Тегеран фактически заблокировал почти все неиранское судоходство в другую сторону и из Персидского залива через Ормузский пролив, перекрыв около пятой части мировых потоков нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Удары произошли в то время, когда главный переговорщик Ирана и его министр иностранных дел находились в Дохе на переговорах с премьер-министром Катара о потенциальном соглашении с США о прекращении трехмесячной войны.

Как Вашингтон, так и Тегеран заявили о прогрессе в работе над меморандумом о взаимопонимании, который остановит войну и даст переговорщикам 60 дней для достижения окончательного соглашения.

Издание Nikkei сообщило со ссылкой на дипломатический источник на Ближнем Востоке, что согласно соглашению Иран очистит пролив от мин в течение 30 дней, а Тегеран также прекратит сбор транзитных сборов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
crowl
crowl
26 мая 2026, 12:19
#
Як дорожчає, вчора ж казали шо мир оформлять
+
0
neverice
neverice
26 мая 2026, 12:30
#
Ви пропустили причину.
«Як це США ударили по Ірану, вчора ж казали, що мир оформлять» (як і місяць, і два місяці тому).
США якось не можуть врегулювати навіть власними руками розпочату війну. Цікаво, гарантії безпеки будуть?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами