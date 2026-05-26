Нефть дорожает на фоне ударов США по Ирану

Во вторник, 26 мая, фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 2% после того, как американские военные нанесли удары по Ирану. Это держит рынки в напряжении, поскольку соглашение о прекращении войны и открытии Ормузского пролива до сих пор остается недостижимым. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

По состоянию на 09:30 фьючерсы на Brent подорожали на $2,36 (2,5%) до $98,50 за баррель, после того, как на предыдущей сессии они закрылись падением на 7%.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговалась на уровне $91,95 за баррель, что немного выше цены последних торгов в понедельник, но на $4,65, или на 4,8%, ниже уровня закрытия пятницы. В понедельник расчеты не производились из-за официального выходного в США — День Памяти.

Удары по Ирану

Хотя во время ночной сессии оба контракта упали на фоне надежд на мирное соглашение, удары США по южному Ирану и атаки Израиля на «Хезболлу» подтолкнули цены на Brent вверх и увеличили спред (разницу в цене) с WTI, отметил Майкл Маккарти, генеральный директор онлайн-торговли.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что переговоры по соглашению с Ираном могут «занять несколько дней», чем развеял надежды на скорейшее завершение конфликта — на следующий день после того, как американские силы нанесли удары, которые Вашингтон назвал оборонительными, на юге Ирана.

С начала войны Тегеран фактически заблокировал почти все неиранское судоходство в другую сторону и из Персидского залива через Ормузский пролив, перекрыв около пятой части мировых потоков нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Удары произошли в то время, когда главный переговорщик Ирана и его министр иностранных дел находились в Дохе на переговорах с премьер-министром Катара о потенциальном соглашении с США о прекращении трехмесячной войны.

Как Вашингтон, так и Тегеран заявили о прогрессе в работе над меморандумом о взаимопонимании, который остановит войну и даст переговорщикам 60 дней для достижения окончательного соглашения.

Издание Nikkei сообщило со ссылкой на дипломатический источник на Ближнем Востоке, что согласно соглашению Иран очистит пролив от мин в течение 30 дней, а Тегеран также прекратит сбор транзитных сборов.