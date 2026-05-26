26 мая 2026, 10:15 Читати українською

Итальянские акции обновили рекорд впервые за 26 лет. Какие бумаги в лидерах по росту

Фондовый индекс акций Италии FTSE MIB установил новый рекорд впервые с 2000 года, сообщил Bloomberg. На торгах в понедельник, 25 мая, индекс поднимался на пике на 1,2% — до 50 121,2 пункта.

Как изменилась стоимость акций

Итальянские акции подорожали на 11% с начала 2026 года: они растут уже четвертый год подряд, пишет Bloomberg. Для сравнения: главный американский фондовый индекс S&P 500, несколько раз обновивший рекорд в этом году, прибавил с начала января 9,2%.

Европейские акции установили уже несколько рекордов после окончания пандемии коронавируса: например, испанский индекс Ibex 25 достиг пика в октябре 2025 года, а немецкий DAX — в 2026-м. Италия оставалась единственным крупным фондовым рынком на континенте, который держался ниже своего прошлого рекорда, утверждает Bloomberg.

Что движет ралли

Если в 2025 году главными двигателями итальянского фондового рынка были банки, то в 2026-м FTSE MIB поднялся до нового рекорда благодаря ралли акций энергетических компаний и поставщиков чипов, утверждает Bloomberg.

Лучшим в индексе по росту в этом году является поставщик чипов STMicroelectronics, который снабжает в том числе Apple и Tesla, пишет агентство. Акции STMicroelectronics в Милане выросли с начала января на 156%. Схожую динамику показали и бумаги, торгующиеся в Нью-Йорке. Быстрое строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта увеличило спрос на оптические компоненты, которые могут более эффективно передавать данные, пояснил Bloomberg.

Акции энергетических компаний Saipem и Eni сейчас стоят на 73% и 41% дороже, чем они были в начале года, благодаря росту цен на нефть из-за войны США и Ирана. Бумаги обеих компаний дешевели на торгах 25 мая параллельно со снижением котировок на Brent на 5,7% благодаря надеждам инвесторов на скорую мирную сделку сторон.

В то же время бумаги производителя автомобилей Stellantis (бренды Fiat, Peugeot и Citroen) и кораблестроительной компании Fincantieri оказались в числе худших в FTSE MIB в этом году, подешевев на 30% каждая, пишет Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
