Почему разрешение АМКУ важно для поглощения Warner Bros. компанией Paramount: объясняют юристы

Антимонопольный комитет Украины одобрил крупную сделку между Paramount Skydance Corporation и Warner Bros. Discovery. Почему разрешение Украины важно для поглощения одного гиганта другим, рассказала РБК-Украина руководительница практики интеллектуальной собственности Nota Group и юрист Анна Жакот.

Разрешение АМКУ

24 мая стало известно, что Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Paramount Skydance Corporation» на опосредованное приобретение (через компанию «Prince Sub Inc.» (г. Уилмингтон, штат Делавэр, США)) контроля над компанией «Warner Bros. Discovery, Inc».

Почему требуется одобрение Украины?

Как пояснила юрист Анна Жакот, это предусмотрено украинским законодательством о защите экономической конкуренции.

«При этом их круг не ограничивается только национальными субъектами. Это могут быть и нерезиденты, если они оказывают влияние на украинский рынок или если сделка касается активов или операции в Украине. В Украине, например, транслируются телеканалы Discovery Channel, CNN, Eurosport, принадлежащие Warner Bros», — сказала она.

Paramount и Warner Bros Discovery — одни из крупнейших игроков мирового медиарынка. Их потенциальное объединение может существенно изменить:

рынок телевидения;

стриминговые сервисы;

производство контента;

рекламный рынок;

конкуренцию между медиахолдингами.

Из-за масштаба сделки компаниям придется получать согласования не только в Украине, но и в США, странах ЕС и т. д. Кстати, там это слияние уже вызывает беспокойство, ведь оно может навредить конкуренции в индустрии.

Если бы украинский антимонопольный комитет отказал в разрешении, последствия могли бы быть серьезными. По словам Жако, в теории компаниям пришлось бы пересматривать свои активы, или же Paramount и Warner Bros вообще могли бы покинуть рынок Украины.

Предыстория

Как писал «Минфин», в феврале 2026 года компания Warner Bros. Discovery официально согласилась на поглощение со стороны медиахолдинга Paramount Skydance в рамках масштабной сделки стоимостью $110 миллиардов. Это решение ставит точку в длительном и напряженном процессе торгов, который завершился после того, как стриминговый гигант Netflix отказался от дальнейшей борьбы.

Что известно о продаже Warner Bros?

Paramount Skydance, Comcast и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros