В Чехии одобрили более жесткие правила для украинских беженцев: что изменится

Правительство Чехии одобрило новеллу закона об украинских беженцах. Она ужесточает часть правил для людей с временной защитой. Если документ пройдет парламент и подпишет его президент, основные изменения должны заработать с 1 января 2027 года. Об этом пишет Сzechia-online.cz.

Что может измениться для беженцев

Временная защита может исчезать, если ее владелец более 30 дней не находится на чешской территории или совершает тяжкую преступную деятельность. Новела также изменяет правила гуманитарной помощи и авто с украинскими номерами.

Министр внутренних дел Любомир Метнар заявил, что новелла не должна задеть иностранцев, работающих в Чехии и соблюдающих законы.

По его словам, документ направлен на злоупотребление системой, нелегальную миграцию и людей, не уважающих чешское законодательство.

Самое острое изменение касается временной защиты. По предложению правительства, право на пребывание может исчезать, если человек с временной защитой находился более 30 дней вне территории государств Шенгенской зоны.

Это немаловажная деталь. Речь идет не просто о короткой поездке в семью или в делах. Правительство хочет убрать случаи, когда у человека формально есть защита в Чехии, но фактически долго живет не здесь.

Гуманитарная помощь: правило 16 дней

Отдельный блок касается гуманитарной помощи. Ее получают украинские беженцы, которые находятся в затруднительном положении.

По новым правилам получатели такой помощи должны находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяце, за который им полагается выплата.

Логика правительства проста: помощь не должны получать люди, в Чехии фактически не живущие. В то же время короткие поездки за границу, например в семью или из-за документов, не должны автоматически лишать человека права на выплату.

Именно здесь для украинцев будет больше практических вопросов. Как считать дни? Какие поездки сочтут приемлемыми? Какие документы могут потребоваться при проверке? Пока новелла еще не стала законом, эти детали следует отслеживать очень внимательно.

Сколько украинцев в Чехии получают помощь

По словам Метнара, по мартовским данным в Чехии находятся 385 040 украинских беженцев. Из них 90 тысяч получают гуманитарную помощь.

Министр также заявил, что с начала года было обнаружено несколько сотен случаев злоупотребления. Полиция, по его словам, открыла более 40 уголовных производств, а сумма ущерба превышает 18 миллионов крон.

Эти цифры правительство использует в качестве аргумента для усиления правил. Но для обычных украинских семей в Чехии главное другое: не упустить момент, когда предложение превратится в действующий закон.