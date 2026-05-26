В Чехии одобрили более жесткие правила для украинских беженцев: что изменится

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 мая 2026, 9:01 Читати українською

В Чехии одобрили более жесткие правила для украинских беженцев: что изменится

Правительство Чехии одобрило новеллу закона об украинских беженцах. Она ужесточает часть правил для людей с временной защитой. Если документ пройдет парламент и подпишет его президент, основные изменения должны заработать с 1 января 2027 года. Об этом пишет Сzechia-online.cz.

Правительство Чехии одобрило новеллу закона об украинских беженцах.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что может измениться для беженцев

Временная защита может исчезать, если ее владелец более 30 дней не находится на чешской территории или совершает тяжкую преступную деятельность. Новела также изменяет правила гуманитарной помощи и авто с украинскими номерами.

Министр внутренних дел Любомир Метнар заявил, что новелла не должна задеть иностранцев, работающих в Чехии и соблюдающих законы.

По его словам, документ направлен на злоупотребление системой, нелегальную миграцию и людей, не уважающих чешское законодательство.

Читайте также: Чехия меняет правила для украинцев: как получить вид на жительство на 5 лет

Самое острое изменение касается временной защиты. По предложению правительства, право на пребывание может исчезать, если человек с временной защитой находился более 30 дней вне территории государств Шенгенской зоны.

Это немаловажная деталь. Речь идет не просто о короткой поездке в семью или в делах. Правительство хочет убрать случаи, когда у человека формально есть защита в Чехии, но фактически долго живет не здесь.

Гуманитарная помощь: правило 16 дней

Отдельный блок касается гуманитарной помощи. Ее получают украинские беженцы, которые находятся в затруднительном положении.

По новым правилам получатели такой помощи должны находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяце, за который им полагается выплата.

Логика правительства проста: помощь не должны получать люди, в Чехии фактически не живущие. В то же время короткие поездки за границу, например в семью или из-за документов, не должны автоматически лишать человека права на выплату.

Читайте: Чехия анонсировала жесткие проверки и отмену льгот для украинцев

Именно здесь для украинцев будет больше практических вопросов. Как считать дни? Какие поездки сочтут приемлемыми? Какие документы могут потребоваться при проверке? Пока новелла еще не стала законом, эти детали следует отслеживать очень внимательно.

Сколько украинцев в Чехии получают помощь

По словам Метнара, по мартовским данным в Чехии находятся 385 040 украинских беженцев. Из них 90 тысяч получают гуманитарную помощь.

Министр также заявил, что с начала года было обнаружено несколько сотен случаев злоупотребления. Полиция, по его словам, открыла более 40 уголовных производств, а сумма ущерба превышает 18 миллионов крон.

Эти цифры правительство использует в качестве аргумента для усиления правил. Но для обычных украинских семей в Чехии главное другое: не упустить момент, когда предложение превратится в действующий закон.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами