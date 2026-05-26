26 мая 2026, 9:48 Читати українською

Золото дешевеет на фоне ударов США по Ирану

Цены на золото снизились в ходе азиатских торгов во вторник, 26 мая, после того, как новые удары США по Ирану подорвали недавний оптимизм относительно возможного мирного соглашения между двумя странами. Об этом пишет Investing.com.

Как отреагировали доллар и нефть

Доллар стабилизировался, тогда как цены на нефть во вторник восстановились после новостей об американских ударах, что оказало давление на золото и прервало недавнее ралли в драгоценных металлах.

Цены на золото

Спотовая цена золота упала на 0,8% до $4 535,17 за унцию по состоянию на 04:37, тогда как фьючерсы на золото снизились на 0,8% до $4 568,67 за унцию.

Другие драгоценные металлы также подешевели: спотовая цена серебра упала на 2,1% до $76,4495 за унцию, а спотовая цена платины снизилась на 0,6% до $1 955,02 за унцию.

Золото и другие драгоценные металлы прибавляли в цене в ходе последних сессий, особенно после появления ряда сообщений о том, что США и Иран близки к рамочному соглашению о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Удары по Ирану

Однако в понедельник вечером появились сообщения о том, что США нанесли новые военные удары по Ирану, что снизило перспективы заключения мирного соглашения между двумя странами.

По данным американских СМИ, удары были нанесены по позициям ракетных пусковых установок и судам, занимавшимся минированием акватории, на юге Ирана.

Это развитие событий помогло доллару восстановиться после недавних потерь, а также способствовало отскоку нефтяных котировок после недельного снижения.

Восстановление нефтяных цен вызвало у участников рынка опасения относительно инфляционных последствий войны с Ираном. Страхи перед тем, что инфляция, обусловленная ростом цен на энергоносители, вынудит мировые центральные банки ужесточить денежно-кредитную политику, в этом году оказывали существенное давление на цены золота.

Роман Мирончук
