Казахстан отказался взимать с «Газпрома» $1,4 млрд по иску «Нафтогаза»

Министерство юстиции Казахстана не будет содействовать взысканию с российского «Газпрома» примерно 1,4 млрд долларов в соответствии с арбитражным решением по делу «Нафтогаза». Об этом сообщил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев, пишет Tengrinews.kz 25 мая.

Что известно

Министр подчеркнул, что решение было вынесено в одностороннем порядке — без участия ответчика. Это не окончательное решение, и «Газпром» имеет право обжаловать его в установленные сроки. После этого дело должно быть рассмотрено полноценно с участием обеих сторон, поэтому говорить о каком-либо исполнении пока преждевременно.

«Казахстан не будет использоваться в качестве „транзитной площадки“ для исполнения решений, не имеющих юридической связи с его юрисдикцией», — заявил Сарсембаев.

По его словам, в этом деле отсутствуют ключевые основания для рассмотрения в МФЦА: «Газпром» не является участником центра, спорное соглашение не заключалось в его рамках, применимое право также не относится к юрисдикции МФЦА, а стороны не согласовывали передачу спора в этот суд.

Он напомнил, что Казахстан является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. В то же время их исполнение осуществляется в соответствии с национальным процессуальным законодательством.

В случае Казахстана это Гражданско-процессуальный кодекс, который определяет, что заявление о принудительном исполнении подается по месту рассмотрения спора, месту регистрации должника или месту нахождения его имущества.

Поскольку местонахождение «Газпрома» известно, именно эти нормы являются определяющими для процедуры, и их нельзя игнорировать, добавил министр.

Отдельно он объяснил, почему дело вообще рассматривается в суде МФЦА. По его словам, любая сторона имеет право обратиться в суд, однако это не гарантирует наличия юрисдикции. На данный момент процесс еще не завершен — суд должен выслушать позиции обеих сторон и вынести окончательное решение, заявил Сарсембаев.

Также в Министерстве юстиции Казахстана сообщили, что продолжается работа над изменениями в законодательство о порядке признания и исполнения иностранных арбитражных решений на территории страны.

Суд МФЦА, в соответствии с Конституционным законом «О Международном финансовом центре «Астана», может рассматривать только те споры, которые связаны с центром или переданы ему по взаимному согласию сторон, подытожил он.

Предыстория

В соответствии с Соглашением об организации транспортировки природного газа от 2019 года «Нафтогаз» был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для «Газпрома» до прекращения действия Соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа «Сохрановка» стала невозможной. Несмотря на это, «Нафтогаз» продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа «Суджа». Несмотря на это, «Газпром» отказался выплачивать в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре 2022 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное разбирательство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено Соглашением.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии вынес Окончательное решение, признав «Газпром» полностью ответственным за неисполнение своих обязательств и установив отсутствие каких-либо обоснованных причин для неуплаты. Трибунал обязал «Газпром» уплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и арбитражные расходы.

В январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отказал «Газпрому» в обжаловании решения, окончательно подтвердив его действительность.

Поскольку «Газпром» добровольно не выполнил своих обязательств, «Нафтогаз» реализует международную кампанию по взысканию активов должника в различных юрисдикциях.