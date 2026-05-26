Мошенник с сомнительной лицензией: Комиссия предупреждает об «инвесторе» Войтенко

В НКЦБФР поступает все больше жалоб на Тараса Войтенко и связанную с ним структуру ПАО «Войтенко-Инвест Проджект». По информации заявителей, он представляется лицензированным трейдером, берет деньги у людей, но не возвращает их. Об этом идет речь в сообщении Нацкомиссии.

Что известно об «инвесторе» Войтенко

В Telegram-каналах Войтенко также демонстрирует документы, похожие на лицензии Комиссии, и распространяет поддельные фото якобы с главой НКЦБФР Алексеем Семенюком и Министром финансов Сергеем Марченко.

Комиссия официально заявляет: никаких встреч не было, а фото поддельные. Также ни сам Войтенко, ни связанные с ним структуры не обладают лицензиями НКЦБФР и не имеют права предоставлять инвестиционные или финансовые услуги в Украине.

Советуем внимательно проверять информацию о наличии лицензий и разрешений перед передачей средств или инвестированием.