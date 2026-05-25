Дизельное топливо в Европе ускорило падение. Подешевеет ли оно в Украине

Цены на нефтепродукты на Лондонской бирже падают. В качестве основной причины наблюдатели называют ожидания завершения войны на Ближнем Востоке и возобновления судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет enkorr.

Торги на бирже

По состоянию на 12:00 25 мая фьючерсы на газойл на Лондонской бирже опустились на $78/т, до месячного минимума $1 058/т. По сравнению с началом месяца ICE Gasoil потерял $241/т.

При этом спотовая стоимость ДТ в Европе на 22 мая снизилась за день на $39/т (до $1142/т), потеряв за последние пять дней $110/т, или 4,85 грн/л.

На отчетный час нефть марки Brent торгуется в пределах $95,6/барр. (-$4,64/барр. по сравнению с предыдущей сессией) против $107/барр. в начале прошлой недели. Фьючерсы на West Texas Intermediate составляют $92/барр. (-$4,89/барр.) против чуть более $108/барр.

Внутренний рынок осторожно реагировал на падение котировок. В первой половине дня прайсы компаний стартовали от 71,50 грн/л на юге и 74 грн/л — на западе. Цены на словацкий ресурс колеблются в пределах 75,90−76 грн/л.

Как отметил один из трейдеров, юг более оперативно отреагировал на внешние изменения, тогда как запад был более инертным.

Увидим ли снижение на украинских АЗС

Что касается розницы, то сети понемногу снижают цены, вдохновляясь изменениями в опте и достаточно высокой маржой. По состоянию на 22 мая спред между розницей и оптом почти достиг 10 грн/л, что на 4,95 грн/л больше, чем в начале месяца.

В начале недели на 2 грн/л снизили цены на стеллах Marshal и «Катрал» — до 84,49 грн/л и 81,99 грн/л соответственно. UPG, «Авантаж 7», Mango и RLS проявили большую сдержанность, снизив цены на 1 грн/л. Помимо стеллы, первый вернул и скидку на топливо в размере 1 грн/л при покупке в кошелек. Таким образом, при покупке через приложение дизельное топливо в сети UPG будет стоить 84,50 грн/л. Оператор фактически сравнялся по цене с UKRNAFTA, где аналогичный уровень достигается благодаря стандартной скидке в 2 грн/л.

Менее чем на 1 грн/л в среднем подешевело топливо на станциях Parallel, AMIC, «Днепронафта», VST, Brent Oil, «БРСМ-Нафта» и «Фактор». Последний держит самую низкую среднюю цену среди сетей — 81,50 грн/л (-50 коп./л).