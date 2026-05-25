25 мая 2026, 13:25

Во сколько обходится компании зарплата сотрудника в 25 тыс. грн: ответ вас удивит

«Зарплата 25 тысяч на руки» — эта фраза звучит просто. Но мало кто задумывается, сколько действительно тратит работодатель, чтобы эта сумма оказалась у вас на карточке. Ответ удивит: чтобы выплатить 25 000 грн. чистыми, бизнес тратит почти 40 000 грн. Почему именно так и из чего состоит разница, разобрали юристы Юридической компании YANKIV.

Как считается реальная стоимость работника

Официальная зарплата в Украине облагается тремя платежами, и важно понимать, кто что платит.

ЕСВ — 22% сверх зарплаты. Единый социальный взнос платит работодатель сверх начисленной зарплаты — это не удерживается с вашей зарплаты, а добавляется к ней. При зарплате 39 650 грн (начисленная сумма, из которой нужно получить 25 000 чистыми), работодатель доплачивает в бюджет еще 7 150 грн ЕСВ.

НДФЛ — 18% от начисленной зарплаты. Налог на доходы физических лиц удерживается с начисленной суммы и уменьшает то, что получает работник. С 39 650 грн — это 5 850 грн.

Военный сбор — 5% от начисленной зарплаты. Также удерживается из начисленной суммы. С 39 650 грн — это 1 650 грн.

Дия. Сити: почему для ИТ-компаний иначе

Если вы работаете в компании — резиденте Дия. Сити, расчет будет другим. Для гиг-специалистов и наемных работников резидентов Дии. Сити действуют льготные ставки налогообложения: вместо стандартных 18% НДФЛ применяется пониженная ставка, а ЕСВ уплачивается в минимальном размере.

В результате, чтобы выплатить те же 25 000 грн на руки, резидент Дия. Сити потратит 32 500 грн — на 7 150 грн меньше, чем обычный работодатель. Именно поэтому ИТ-компании в рамках Дия. Сити могут предложить более конкурентную «чистую» зарплату при меньших общих затратах.

Почему это важно знать предпринимателю

Если вы владелец бизнеса и планируете нанимать работников, закладывайте в бюджет не сумму «на руки», а реальную стоимость работника. При зарплате 25 000 грн чистыми ежемесячные расходы на одного сотрудника — около 39 650 грн. При штате в 10 человек это почти 400 000 грн в месяц только на фонд оплаты труда со всеми отчислениями.

Именно поэтому часть предпринимателей рассматривает альтернативные модели привлечения специалистов через ФЛП, гиг-контракты или другие законные инструменты. Но у каждого подхода есть свои условия, ограничения и риски, о которых следует знать заранее.

Кстати, если вы сами есть ФЛП и думаете, стоит ли нанимать работников или оставаться на упрощенной системе, важно понимать лимиты дохода на 2026 год.

ФЛП 1 группы может зарабатывать до 1 444 049 грн в год, ФЛП 2 группы — до 7 211 598 грн, ФЛП 3 группы — до 10 091 049 грн.

Превышение этих лимитов влечет обязательный переход на другую группу или общую систему — а значит, и пересмотр всей структуры налогообложения, включая расходы на наемных работников.

