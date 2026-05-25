Сбор за парковку вырос на 12%: какие области заплатили больше всего

В январе — апреле 2026 года налогоплательщики уплатили в бюджет 73,5 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств. Поступления выросли на 12,3% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году эта сумма составила 65,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Регионы-лидеры по объемам уплаты сбора

Одесская область — 27,1 млн грн;

Львовская область — 19,5 млн грн;

Днепропетровская область — 16,7 млн грн;

Ивано-Франковская область — 3,8 млн грн.

Такой рост свидетельствует о существенном повышении правового сознания предпринимателей. Кроме того, положительные изменения стали возможны благодаря внедрению безналичных расчетов и эффективному контролю со стороны налоговой службы, что делает этот сектор более прозрачным.

Средства от сбора за парковочные места остаются в общинах, позволяя финансировать благоустройство и улучшать дорожную инфраструктуру.

Кто плательщик?

Плательщиками сбора за места для парковки транспортных средств являются юридические лица, их филиалы (отделения, представительства), ФОП — операторы парковок, а не водители.

Базой налогообложения сбора является площадь земельного участка, отведенная для парковки решением городского совета, а также площадь коммунальных гаражей, стоянок, паркингов, построенных за счет средств местного бюджета.

Ставки сбора устанавливаются решениями местных советов в размере до 0,075% от минимальной заработной платы за 1 м² площади земельного участка (в 2026 году — 6,49 грн за 1 м2).