українська
24 мая 2026, 10:12 Читати українською

Германия планирует платить сирийцам по 8000 евро за добровольное возвращение домой

Германия рассматривает радикальный шаг по решению миграционного вопроса. В правительственных кругах обсуждают возможность выплачивать сирийцам единовременную премию в размере 8000 евро за добровольное возвращение в свою страну. Об этом пишет издание Focus.

Что известно

До сих пор эта сумма составляла в среднем всего 1000 евро, а ее расчет был сугубо индивидуален и требовал значительных административных ресурсов. Теперь новый бонус предлагают сделать фиксированным и более привлекательным для мигрантов.

Эксперт по беженцам Даниэль Тим считает такую премию разумным шагом, но предупреждает, что сами по себе деньги проблему не решат. По его мнению, кроме финансовых стимулов государству необходимо применять жесткие меры: отменять статусы защиты и активизировать принудительные депортации.

Министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек также поддерживает увеличение выплат. Он утверждает, что единовременная компенсация, даже пятизначная, в долгосрочной перспективе обойдется государственному бюджету значительно дешевле, чем многолетние выплаты социальной помощи и расходы на обеспечение жильем.

В Германии проживает около 900 тысяч сирийцев без паспортов, большинство из которых имеют статус дополнительной защиты. Однако после падения режима Башара Асада в конце 2024 гражданская война в Сирии завершилась. Канцлер Фридрих Мерц отмечает, что оснований для предоставления убежища больше нет, и намерен вернуть домой около 80% сирийских беженцев.

Возмущение германских налогоплательщиков

Несмотря на математическую выгоду для бюджета, инициатива встретила жесткую критику в обществе. Обозреватель журнала Focus Оливер Сток отмечает, что 8000 евро — это многомесячная зарплата многих немцев, вынужденных работать сверхурочно.

В условиях, когда граждане страдают от инфляции, платят высокие налоги и ездят по разбитым дорогам, предложение раздавать по 8000 евро за выезд из страны воспринимается как откровенное издевательство.

Кроме того, есть серьезная проблема безопасности. Эксперты предупреждают о высоком риске мошенничества: мигранты могут взять деньги, уехать, изменить идентификационные данные и снова вернуться в Германию под другим именем для получения новых социальных выплат.

Роман Мирончук
