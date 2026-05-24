Администрация Трампа ужесточила порядок выдачи грин-карт

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила выдачи грин-карты — вида на жительство с правом постоянного проживания в Соединенных Штатах. Об этом сообщило в пятницу, 22 мая, ведомство по вопросам гражданства и иммиграции USCIS, пишет FT.

Что это значит

Заявители будут обязаны в большинстве случаев подавать документы из-за рубежа и на момент подачи заявки не могут находиться на территории США.

«Отныне иностранец, временно пребывающий в США и желающий получить грин-карту, должен вернуться на родину для подачи заявления», — пояснил представитель USCIS Зак Калер. Исключения, по его словам, возможны лишь при «чрезвычайных обстоятельствах».

По данным газеты The Washington Post (WP), США ежегодно выдают более 1 млн грин-карт, причем до настоящего времени более половины заявителей подавали документы, уже находясь на территории страны.

Ограничение миграции

По словам представителя USCIS, неиммигранты — студенты, временные работники и туристы — приезжают в США с конкретной целью и на определенный срок, по истечении которого обязаны покинуть страну. «Их визит не должен служить первым шагом в процессе получения грин-карты», — подчеркнул Зак Калер.

Новое правило призвано избежать ситуаций, при которых иностранцы после отказа в выдаче им грин-карты остаются в США нелегально и иммиграционным службам приходится разыскивать их для депортации.

Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией одним из приоритетов своего президентства и последовательно ограничивает легальные пути иммиграции в США.

В ходе предвыборной кампании он обещал выслать из страны миллионы нелегальных мигрантов. Жесткие действия властей в ходе депортационных рейдов неоднократно вызывали волну протестов.