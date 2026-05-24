АМКУ разрешил Paramount купить Warner Bros

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Paramount Skydance Corporation» на опосредованное приобретение (через компанию «Prince Sub Inc.» (Вилмингтон, штат Делавер, Соединенные штаты Америки)) контроля над компанией «Warner Bros. Discovery, Inc».

Предыстория

Как писал «Минфин», в феврале 2026 года компания Warner Bros. Discovery официально согласилась на поглощение со стороны медиахолдинга Paramount Skydance в рамках масштабного соглашения стоимостью 110 миллиардов долларов. Это решение ставит точку в длительном и напряженном процессе торгов, завершившемся после того, как стриминговый гигант Netflix отказался от дальнейшей борьбы.

Что известно о продаже Warner Bros?

Paramount Skydance, Comcast и Netflix соревновались за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros