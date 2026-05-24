24 мая 2026, 11:59 Читати українською

АМКУ разрешил Paramount купить Warner Bros

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Paramount Skydance Corporation» на опосредованное приобретение (через компанию «Prince Sub Inc.» (Вилмингтон, штат Делавер, Соединенные штаты Америки)) контроля над компанией «Warner Bros. Discovery, Inc».

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Paramount Skydance Corporation» на опосредованное приобретение (через компанию «Prince Sub Inc.

Предыстория

Как писал «Минфин», в феврале 2026 года компания Warner Bros. Discovery официально согласилась на поглощение со стороны медиахолдинга Paramount Skydance в рамках масштабного соглашения стоимостью 110 миллиардов долларов. Это решение ставит точку в длительном и напряженном процессе торгов, завершившемся после того, как стриминговый гигант Netflix отказался от дальнейшей борьбы.

Что известно о продаже Warner Bros?

  • Paramount Skydance, Comcast и Netflix соревновались за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros

  • 5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max. Ожидалось, что сделка будет закрыта после разделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.

  • Впоследствии кинематографисты призвали Конгресс США вмешаться, предупреждая о кризисе в Голливуде в случае слияния из-за возможного влияния Netflix на рынок кинотеатров. Причина — опасения массовых увольнений и антимонопольные вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
