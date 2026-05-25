українська
25 мая 2026, 8:43

ФОПов хотят перевести на польскую модель после войны: что может измениться

В Украине после завершения войны могут реформировать упрощенную систему налогообложения для ФОП. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью SPEKA. Речь идет о модели, подобной польской, с большими лимитами доходов и дифференцированными ставками налогов.

Что предполагает польская модель

«Она предполагает, с одной стороны, значительное увеличение лимита — до 2 миллионов евро, а с другой — дифференцированные ставки налогообложения в зависимости от вида деятельности и доходов», — заявил Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, изменения не планируют внедрять до завершения войны. В то же время, будущая модель уже заложена в Национальной стратегии доходов. Она предполагает, что упрощенная система будет работать исключительно для малого бизнеса. В новой модели для ФОП могут поднять лимит дохода сразу до 2 миллионов евро.

Почему власти хотят изменить систему для ФОПов

Нынешняя система позволяет крупному бизнесу использовать ФОП для минимизации налогов. Именно поэтому в будущем планируется ужесточить контроль и изменить подход к регистрации плательщиков НДС. При этом для честного малого бизнеса, как уверяют в Раде, условия не должны ухудшиться.

«А она у нас сейчас такова, потому что крупный и средний бизнес, совершая преступление, мимикруирует под малый бизнес ради уклонения от уплаты налогов. Так не будет», — подчеркнул нардеп.

Гетманцев также раскритиковал разные лимиты для плательщиков НДС у ФОПов и компаний на общей системе. По его мнению, в Украине должен действовать единый подход для всех форм бизнеса — независимо от масштаба или организационной формы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

BigBend
25 мая 2026, 8:52
Для всіх фанатів «як в Польщі» одне питання. А нащо тоді мені платити податки не в Польщі?
vPrirech
25 мая 2026, 9:27
Схоже що гетьманцев кореш мілованова — теж де.іл.
