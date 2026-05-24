Хлеб в Украине существенно подорожает — эксперт

По прогнозам экспертов аграрного рынка, при такой тенденции в 2026 году стоимость хлеба в целом вырастет примерно на 25%. Об этом в эфире День.LIVE заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук.

Что прогнозирует эксперт

Он отмечает, что в общей стоимости готового продукта цена сырья составляет не более четверти.

«Все остальные составляющие — это энергоносители, логистика, оплата человеческого труда. И соответственно, когда мы находимся в войне, то логистика, оплата труда и энергоносители значительно дороже сырья», — отмечает он.

Еще один фактор, влияющий на цену хлеба, — курс валюты.

«Хлебозаводы закупают все свои элементы, связанные с производством, то есть это импортная продукция, нуждающаяся в оборудовании, и поэтому контракты заключаются в валюте. Поэтому любые колебания (доллара и евро) повышают процесс непосредственно самого производства», — констатирует гость эфира.

Не стоит забывать и о том, что в случае удорожания электроэнергии и газа это тоже скажется на стоимости главного базового продукта.

«До 2026 года мы будем видеть подорожание хлеба в среднем на 25%. Уже полгода этого года около месяца цена на хлеб росла на 1,5−2%», — предупредил Марчук.

В апреле хлеб прибавил в цене 2,5%, а макаронные изделия — 2,3%. Если сравнивать с декабрем 2025 года, то хлеб и хлебопродукты стали дороже на 10%. В годовом измерении подорожание еще более ощутимо — 16,8%. При этом сам хлеб за год подорожал на 14,5%, а макаронные изделия — на 7,4%.

Напомним

Как писал «Минфин», инфляция в Украине снова ускоряется. В апреле потребительские цены выросли на 1,4% за месяц и на 8,6% в годовом исчислении. Но для многих украинцев реальное подорожание ощущается гораздо сильнее — особенно на продукты, горючее, транспорт и базовые услуги.