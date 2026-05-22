22 мая 2026, 12:00

НБУ присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка

Национальный банк Украины присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка. В пятницу, 22 мая, глава НБУ Андрей Пышный от имени НБУ подписал заявление об обязательствах согласно Кодексу (Statement of Commitment to the FX Global Code). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Заявление свидетельствует, что Нацбанк:

  • обязуется осуществлять свою деятельность на валютном рынке в соответствии с установленными принципами Кодекса, признанными надлежащей практикой на мировом валютном рынке;
  • принял необходимые меры для согласования своей деятельности с принципами Кодекса.

Текст заявления Национального банка обнародован на страницах Официального интернет-представительства НБУ, а впоследствии будет обнародован в одном из публичных реестров Глобального индекса публичных реестров (Global Index of Public Registers).

«Присоединение НБУ к FX Global Code является не только свидетельством, что процессы, касающиеся нашей деятельности на валютном рынке, отвечают лучшим мировым стандартам, но еще и публичным обязательствам придерживаться этических и профессиональных норм и в будущем. Мы благодарны коллегам из Bank of England и Deutsche Bundesbank за банк на собственном примере призывает своих контрагентов и всех участников рынка придерживаться принципов FX Global Code для обеспечения справедливого, прозрачного и устойчивого валютного рынка», — отметил Пышный.

Глобальный кодекс валютного рынка

Глобальный кодекс валютного рынка был разработан с участием Банка международных расчетов (BIS) и ACI Financial Markets Association (ACI FMA) и опубликован в 2017 году. Последнее обновление Кодекса произошло в декабре 2024 года.

Кодекс включает в себя единый набор руководящих принципов для обеспечения целостности и эффективного функционирования мирового валютного рынка.

Он включает 55 принципов, сгруппированных по категориям:

  • Этика
  • Управление
  • Совершение сделок
  • Обмен информацией
  • Управление риском и комплаенс
  • Подтверждение и расчет.

Кодекс предназначен служить дополнением к локальному законодательству, правилам и положениям путем демонстрации современных мировых практик и процессов, а контроль соблюдения его принципов возлагается на самих участников.

Statement of Commitment to FX Global Code опубликовали более 1500 участников валютных рынков разных стран, в том числе 56 центральных банков Европы и мира, Европейский центральный банк и Банк международных расчетов.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
