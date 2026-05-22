Фонд гарантирования начинает продажу активов РВС Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1 июня 2026 года начинает продажу активов РВС Банка . Первым лотом на открытый аукцион в системе Прозорро. Продажи выставлены комплекс нефтебазы в Полтавской области. Аукцион пройдет по английской модели торгов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В состав нефтебазы входят:

Надземные и подземные резервуары для хранения светлых нефтепродуктов

Площадка для слива и налива автоцистерн;

Насосная для перекачки из резервуаров вертикального парка в цистерны и наоборот.

Общая площадь нежилых помещений — 1260,6 кв. м.

Нефтебаза расположена по адресу: Полтавская область, Миргородский район (до переименования Лохвицкий г.), с. Пески, улица Довженко, дом 1. Регистрационный номер объекта недвижимого имущества: 900819753226. Инвентарный № 10055. Право требования по кредитному договору № КЛ-149872/1−980, заключенный с юридическим лицом.

Стартовая цена лота составляет 16,3 млн. грн. Заинтересованные покупатели должны представить свои ценовые предложения до 20:00 31 мая 2026 года. Это первый актив РВС Банка, выставленный на продажу.

Кто может принять участие в аукционе

Принять участие в аукционе могут физические и юридические лица, кроме России и лиц, связанных с государством-агрессором, а также лиц, в отношении которых были применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов РВС Банка.

«Минфин» писал, что Фонд гарантирования одобрил заемщикам РВС Банка реструктуризацию долгов на общую сумму более 44,7 млн грн.